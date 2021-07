Entrevista | "Un problema nos están quitando con no darnos el FODES": Wilfredo Salgado, Alcalde de San Miguel

Salgado ha sido alcalde de San Miguel bajo la bandera de ARENA, PCN y PDC, y este año fue candidato de una alianza entre los partidos GANA-Nuevas Ideas y ganó.

Alcalde, ¿cómo encontró las finanzas de la alcaldía a su regreso?

Bastante grave, porque hubo muchas deudas que se ocultaron durante la entrega del traspaso de mando y han venido apareciendo, pero soy del criterio que las deudas son del municipio y así como los alcaldes aceptan el salario del alcalde que se va, de la misma manera deben aceptar las deudas. Nosotros estamos pagando poco a poco, creemos que en seis meses aproximadamente lograremos tener nivelada la alcaldía, con todo y un déficit que se venía arrastrando en el presupuesto de casi $5 millones. El anterior alcalde aprobaba presupuestos desfinanciados, él sabía que por décadas a la alcaldía de San Miguel no ingresan más de $19 millones al año, y él aprobaba presupuestos de $25 millones en adelante.

¿A quienes se les adeudaba?

La empresa eléctrica decía que si no le pagábamos los meses atrasados de la alcaldía, de toda la ciudad, del alumbrado público, nos iba a cortar la energía y le tuvimos que pagar inmediatamente; tuvimos que hacer mil estrategias, y aprobamos una ordenanza de exoneración de multas e intereses y la gente ha respondido, está viniendo a pagar, y gracias a Dios con eso estamos saliendo. Pero uno de los compromisos más problemáticos que hemos tenido es el de las becas a estudiantes. (El exalcalde) en efecto entregaba una cantidad considerable de becas, pero tenía tres ciclos de no pagar. Él pagaba el ciclo último y venía arrastrando tres ciclos, en unas universidades dos ciclos, en otras tres; nunca se puso al día con las becas y estamos hablando de más de $500,000. Había una deuda de más de $1.5 millones que ya está vencida, y que es bien sensible ya que es la beca de los estudiantes, es un problemita bastante espinoso, pero nosotros seguimos manteniendo el programa y vamos a honrar la deuda a través de los impuestos de los migueleños, con el único problema que en los próximos seis meses no habrá becas nuevas, solo vamos a mantener lo que hay, hasta nivelar la deuda.

Se habla de una reorganización total en la alcaldía, ¿cómo va, en general qué tantos cambios hay?

El exalcalde, por darle trabajo a los de su partido, se inventaba un montón de departamentos, y lo que estamos haciendo en estos momentos es fusionando varios departamentos, todos son los de desarrollo comunal. Para qué tener cinco departamentos de la misma área si todos iban a hacer lo mismo, y gastaban en combustible, viáticos, personal, cuando lo podía hacer un mismo grupo.

Entonces, ¿habrá salida de personal, habrá despidos o ya los hubo?

No, algunos que se han ido se han apegado a un decreto de retiro que dejó aprobado el concejo anterior, y no solo tiene que ver con la edad, si no con la necesidad del dinero. Algunos querían irse del país. Algunos se han arrepentido y van a regresar, y yo les he dicho que está bien, que regresen. Algunos se han echado para atrás y a otros no se les aceptó. A algunos no los podemos dejar ir, ya que necesitamos personal con capacidad. Los capacitados se querían ir, y los haraganes se estaban quedando, pero solo son entre 35 y 40 personas las que se han apegado al retiro y algunos puestos de confianza y plazas quedan eliminadas.

Se ha denunciado una tala de árboles en la entrada a San Miguel, en el parque botánico El Obrajuelo. Se habla de una denuncia en su contra

A mí me están golpeando en las redes sociales y de choto, ya que donde están talando esos árboles le pertenece a Quelepa, después de la cuesta de la torre, como es conocido ese lugar, es el límite con Quelepa, el parque botánico, todos esos terrenos el ISTA se los dio a los cooperativistas, y los han vendido, y para prueba, ellos pagan sus impuestos en Quelepa, no en la alcaldía de San Miguel. Al alcalde de Quelepa lo han dejado tranquilo, pero al que le están dando golpes en las redes sociales es a mí, me la soplé de choto.

Pero se habla de una demanda en su contra, ¿cómo está la situación?

Dijeron que me iban a demandar, pero no sé nada de eso, pero si fuera cierto voy a ir donde el juez y le voy a decir que tiene al alcalde equivocado, que llame al de Quelepa. Quien supuestamente me ha demandado es un muchacho del FMLN que ha trabajado aquí en la alcaldía, y él tiene su derecho como ciudadano, o para los que trabaja, pero es una demanda de redes sociales. No me ha citado ningún juez. Yo les voy a decir si ya fueron a investigar si los terrenos son de San Miguel o de Quelepa; es a Quelepa a quien deben demandar.

En este tema de la tala de los árboles, ¿ha intervenido a su favor el MOP o el mismo Gobierno?

En el lugar de la tala se va a hacer un baipás o paso a desnivel, es una cosa grande, es por eso la tala. Se van a construir cuatro carriles, de la zona que viene del desvío a Quelepa y para el lado de San Miguel; en la parte de San Miguel es obvio que también se van a cortar árboles. No sé como van a hacer los del MOP, si van a quitar árboles o si van a quitar casas, a mi el FONAES (Fondo Ambiental de El Salvador) me ha donado $100,000 para que reforestemos esa parte del baipás. El dinero ya está depositado. La idea es hacer cuatro carriles desde el desvío de Moncagua hasta San Vicente, ya que al abrir el Puerto Cutuco y habilitar el canal seco de Honduras más todo lo que viene de Panamá, hay que ampliar la calle a cuatro carriles.

¿En el caso de los baños del parque Guzmán, la administración le ha sido entregada a alguien de la alcaldía?

Al señor que se le han dado los baños lo están confundiendo con Mauricio Campos, el secretario municipal, pero no es el mismo, al que se le han alquilado es de apellido Campos, nada que ver. Los baños públicos en San Miguel se alquilan. Todos los que existen están alquilados ya que están mejor administrados por privados, y el contrato lleva sanciones y multas si los mantienen sucios, porque aquí desde la alcaldía se roban hasta el papel higiénico y si el encargado de los baños se enferma hay que mandar a otro, si quieren dan "tickets" sino no; así es que mejor darlo a privados. Desde que fui alcalde las veces pasadas se alquilaban y el alcalde anterior también lo hizo.

Alcalde, ¿cómo va el trabajo con los concejos plurales, el exalcalde Pereira está en el actual concejo?

Cuando fue alcalde a los concejales míos los tenía en una esquina, marginados, pero ahora nosotros los hemos integrado a todos. En años pasados, el alcalde Pereira hizo un proyecto de aguas negras en una comunidad, pero está abandonado. La gente viene a pedir que lo conecten, pero yo solo tengo diez votos en el concejo y necesito 11, pero ellos no me dan el que me hace falta, luego de cinco sesiones, no me lo quieren dar, y eso que era un proyecto de ellos, de su administración. El dinero está enterrado ahí, son $100 mil, y eso se llama malversación de fondos, por lo que si no me dan el voto los vamos a ir a demandar a la Fiscalía, ya que la gente no se puede conectar, y se vienen a quejar conmigo, creen que soy el culpable, así es que les voy a dar una reunión más, y si no lo dan los vamos a demandar.

¿Qué tanto acercamiento tiene usted con el presidente Nayib Bukele?

En privado solo nos hemos reunido una vez, y le pedí que me ayudara con dos baipás en San Miguel, uno en el triángulo donde conecta la Ruta Militar y la Roosevelt, el otro en la zona del arque de Los Leones, y otro proyecto grande que le he pedido es que desde el estadio Charlaix hasta el puente Moscoso, salida a La Unión, nos resuelva el problema de las inundaciones, y es que ahí no hay tuberías, el agua va superficial y necesitamos tragantes grandes, ya que se inunda la calle y hasta las casas vecinas. Me dijo que me iba a ayudar y también con una parte de la reconstrucción del mercado que se quemó y que será de dos plantas.

¿Qué otros proyectos tiene planificado hacer en su gestión?

En el estadio Charlaix vamos a construir una piscina y un gimnasio; una cancha de grama sintética en la colonia Milagro de la Paz y otra en la Ciudad Pacífica. Hay un montón de instituciones que nos han dado $30, $40, $50,000 para obras y también países amigos a través de sus embajadas; por ejemplo, USAID nos va a dar $500 mil para puestos provisionales, para mientras comienza la construcción del mercado, no puedo dar fecha para el inicio del mercado ya que necesito un préstamo, pero el alcalde anterior y sus concejales no me dan el voto.

¿Qué opina sobre que las alcaldías no van a recibir más el FODES, sino que todo se canalizará por medio de un organismo del Gobierno?

Bueno, que ahora el que va a tener problemas con la Corte de Cuentas será el señor Alvaro O'Byrne, nosotros solo vamos a pedir, y si él lo hace mal, al que van a procesar es a él. Un problema nos está quitando, ya que la mayoría de problemas de los alcaldes es por la ejecución de las obras y nosotros lo que queremos son obras.

Sobre la intención que hay de alargar los períodos de mandato de los alcaldes, diputados y hasta de que el presidente pueda reelegirse, ¿qué opina?

Eso de alargar los periodos ya se intentó en el pasado, lo trató de hacer ARENA y también el FMLN, opino que nos podemos ir a cinco años todos y si nos reelegimos los alcaldes y los diputados, por qué no el presidente. Hay cosas absurdas en todas las elecciones, a veces dicen que la papeleta tiene que llevar foto solo de diputados, otra dicen que de los alcaldes, no se entiende.

¿Qué trabajo va a realizar en el tema delincuencia?

Vamos con el plan Control Territorial, el sistema de vigilancia con cámaras que hay en estos momentos no sirve.

¿Quién es?

Wilfredo Salgado, Alcalde de San Miguel.

Empresario del área de comunicaciones y dueño de una cadena de tiendas de artículos para el hogar.