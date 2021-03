Entrevista | "Uno no sabe qué rumbo lleva el país a nivel cultural": Antonio Bonilla, pintor

Antonio Bonilla ha sido muchas cosas: dibujante en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA); bartender; cuidador de ganado en la sierra de México; guerrillero en el Frente Paracentral, en los inicios de la guerra civil; vendedor de pollos. Sin embargo, a lo que más ha dedicado su vida ha sido a la pintura.

El año pasado, cumplió cinco décadas de carrera artística. Para conmemorarlas, asegura, estaba en trámites para montar una muestra de obras de gran formato en la Sala Nacional de Exposiciones, pero la irrupción de la pandemia desbarató esos planes.

En esta entrevista, Bonilla reflexiona sobre su trayectoria, sobre la gestión cultural de los gobiernos de la posguerra y sobre la frágil relación entre pintura y espacio público. De hecho, aunque lo dice entre risas, el pintor no se muestra muy convencido de que uno de sus dos murales, el situado en el ahora Hospital El Salvador, pueda perdurar en el tiempo.

En su obra sobresalen la sátira política, el erotismo y los elementos precolombinos. ¿Cómo desembocó en ellos y los hizo su sello distintivo?

Cuando gané unos premios (estudiantiles), uno (de mis cuadros) era sobre una cuestión muy social, otro era bien expresionista y el otro era erótico. Creo que esos tres elementos los he traído hasta hoy en toda la historia de mi pintura. Aunque no siempre, porque los tiempos no son iguales. Pero la combinación de esos elementos es como lo más conocido, pero he hecho otro tipo de pintura.

¿Por ejemplo?

Algunas veces me pongo más surrealista. Me gusta mucho el arte clásico, pero retomarlo a mi manera. En la época de la guerra, retomé elementos del arte clásico, de Velásquez y de muchos otros, y los retomé en el contexto del conflicto armado.

¿Con esos elementos buscaba de alguna forma escandalizar al público?

No, escandalizarlo no, pero sí expresar la farsa que se vive en la sociedad, sujeto a una cuestión política.

Pero sí buscaba remover...

Sí, remover las conciencias.

¿Y luego de 50 años, qué tanto cree que lo logró?

Aquí en El Salvador es como que se da un paso para adelante y como diez para atrás, tanto a nivel cultural como político. Algunas veces uno no sabe qué rumbo lleva el país a nivel cultural.

¿Y en términos del público?

El problema es que después de tanto tiempo de pintar, ya uno lo hace tal vez más por uno mismo. Porque hay un cierto desencanto hacia el público.

¿En qué sentido?

Por muchos motivos, por la cuestión cibernética, de las redes, la cuestión educativa, cultural. Es decir, las han vacunado (a las personas) como para ya no sorprenderse.

¿Cuál es su evaluación de los gobiernos de la posguerra en el ámbito cultural?

Aquí los organismos no funcionan si no es a través de la persona que está en la dirección. Si el funcionario es capaz y le interesa, funcionan. Si no, no. Cuando estaba Roberto Galicia, por ejemplo, que creo que ha sido uno de los mejores gestores culturales, funcionaba muy bien. Luego también estuvo Herodier y funcionó. Yo en ese momento era presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de El Salvador y teníamos una comunicación completamente abierta con ellos.

¿Qué pasó en los gobiernos del Frente?

Creo que hubo un déficit, con Mauricio Funes, en la gestión cultural.

En esos gobiernos es cuando se da el cambio a ministerio, ¿el cambio no se tradujo en nada?

Por lo que vi, no se tradujo en actividades, no fue un movimiento cultural. Para mí son fundamentales, por ejemplo, las Casas de la Cultura. Y las Casas de la Cultura por un momento estuvieron abandonadas.

¿Y a este gobierno cómo lo ve?

Es difícil evaluarlo porque como vino la pandemia. Pero desde la declaraciones que dio la que era la ministra (Suecy Callejas) de no reunirse con los artistas, entonces creo que no debió haber sido así. Fue distante.

Teniendo usted dos murales, ¿cómo evalúa la compleja relación entre arte y espacio público, en un país poco dado a la preservación?

Creo que tienen que preservarlos. Para eso existe la Ley de Museos y Patrimonio Cultural.

¿Pero cree que sus obras puedan perdurar en el tiempo?

En eso depende mucho de las épocas. No voy a ser el primero ni el último en la historia que se queda abandonado y de repente vuelve otra vez.

¿Ha podido saber qué pasó con el del Hospital (El Salvador)?

(Ríe). Ese como es de los Acuerdos de Paz, ¿no? Y como (los Acuerdos) son una farsa. A saber si no lo han destruido (se carcajea). Yo no tengo acceso ahí. No sé si está.