Entrevista | "Yo me enfoco, más que nada, en los jóvenes": Hernán Carrasco, candidato de Vamos

Nacido en San Salvador, Hernán Carrasco vivió parte de su infancia en Chile, de donde retornó y retomó sus estudios. Es abogado, con especialidad en derecho de familia, y, aunque ejerció su profesión, es más reconocido por haber sido periodista deportivo durante más de una década. Ahora compite por un curul en la Asamblea.

¿Por qué se decidió a optar a un cargo político a través de VAMOS?

Me decidí a dejar todo a un lado y meterme a VAMOS porque mi generación tiene una deuda. Nosotros somos los que todavía alcanzamos a vivir la cola de la guerra y pensamos que con los Acuerdos de Paz las cosas iban a andar mejor en El Salvador y no tomamos un protagonismo político de inmediato sino que nos quedamos esperando que esos cambios llegaran, y, al ver que no llegaron, siento que es una obligación tratar de provocar esos cambios.

¿A qué sectores busca representar?

Mis propuestas tienen un rango bien amplio pero yo me enfoco más que nada en los jóvenes. Una de mis primeras propuestas es una Ley de Protección Integral a la familia. Ahí involucra todo el núcleo, desde los más pequeños, hasta los jóvenes y encargados del hogar.

Hay varias legislaciones en esta materia, ¿qué regularía la propuesta que usted está planteando?

Obviamente está la Ley de familia, está la LEPINA, la Ley para erradicar la violencia contra la mujer, pero lo que pretendo con esta ley es que la familia como constitucionalmente se conoce, como base de la sociedad, se le puedan dar todas las herramientas que le permitan trascender en el tiempo. Nosotros en el colegio, por ejemplo, no recibimos una educación financiera y muchos de los problemas que tienen las familias es justo por el manejo de las finanzas, y estas deudas te llevan a tener un conflicto como pareja y si no lo solucionan esto termina detonando una separación. También es importante apoyarlos con un equipo multidisciplinario para que puedan ser apoyados en la relación de pareja y relación padre e hijos.

En El Salvador la mayor parte de las familias están integradas por la madre y sus hijos. ¿Qué propone en este sentido?

Todo el plan está diseñado para este tipo de familias, para todas las familias. Tenemos que ser sinceros, muchas de nuestras familias se han separado por esa necesidad de darle un mejor futuro a sus hijos, hay padres que están en Estados Unidos. Estas medidas son para todos. El sentirse apoyados, arropados por una legislación que va conllevar que el Estado cree políticas de proyección de la familia.

Otra de sus propuestas es eliminar el IVA a la canasta básica. Esto beneficiaría de manera directa a la población, pero algunos opinan que afectaría, en un primer momento, las finanzas del Estado ¿Cómo propone balancear esta situación?

Al final ese dinero no es que las personas se lo vayan a ahorrar, no es que si ahorraste $20 de la canasta básica en el mes no lovas a usar, sino que lo vas a destinar para otro tipo de obligaciones que al final de cuentas va gravado con otro tipo de impuesto, pero no directamente un impuesto que le afecta a nuestra gente en su comida. Tu puedes dejar de tener internet pero no puedes dejar de tener alimentos en la mesa.

¿Cuál es su postura frente a la actual administración gubernamental?

Yo creo que el Gobierno tuvo ciertos aciertos al principio y con eso logró captar la atención de mucha gente. Uno no puede hacerse el ciego con las encuestas porque reflejan un hecho y es que la gente está inconforme con los partidos tradicionales y que obras como las canastas o los $300 a la gente le han gustado.

El problema es que el Gobierno al final viene a hacer lo mismo que vienen a hacer los partidos, que cuando se acercan las elecciones ves a todos haciendo obras.

Pero cuando vas más allá no encuentras mucho, no hay un plan nacional de reactivación económica. De hecho lo único bueno que hizo el Ejecutivo fue cerrar el aeropuerto e iniciar una cuarentena que después fue exagerado el tiempo que pasamos en cuarentena y esto terminó de perjudicar la economía. Y esto te habla de que no había un plan para el retorno.

¿Se considera un hombre religioso?

Sí, claro.

El domingo usted compartió una imagen en un culto junto a Toby junior. ¿Qué propósito tienen estos encuentros en medio de una campaña?

De hecho, por eso no subí la foto. Fue un evento de amigos, porque con el candidato que asistimos, que recibió la invitación por parte del pastor Toby, son primos hermanos. Para ser franco yo soy católico y fui, fue una buena experiencia ver cómo otras personas viven su religión y su fe cristiana, pero era más que nada para que el pastor orara por los cuatro candidatos que asistimos.

