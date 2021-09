Entrevista: “El Consejo será el pasapapeles de la Corte. Con esa reforma de ha debilitado su trabajo”

El Consejo Nacional de la Judicatura inició su nueva adminsitración para el periodo 2016-2021 y su expresidenta, María Antonieta Josa de Parada cree que esta institución, que es la encargada de capacitar, seleccionar y remitir ternas de jueces y magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pasará a ser una sin mayor injerencia, porque sus facultades ya fueron otorgadas a Corte Plena.

Josa de Parada habló con LA PRENSA GRÁFICA e hizo un estudio del reciente cambio de dicha institución y las implicaciones de la entrada en vigencia de las reformas en el Órgano Judicial. También reveló que pudo ser espionada.

Por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) que entran en vigencia, ¿cómo queda el papel del CNJ?

No se puede perder de vista que con el decreto donde se cesa a los jueces de 60 años de edad y de 30 años de servicio, establece que todas las vacantes y todos los traslados y las permutas van a hacer nombrados de una forma directa por la CSJ.

No tengo el dato preciso, pero son más de 100 vacantes que hay en el Órgano Judicial actualmente; y se le van a sumar los jueces y magistrados que renuncien.

Aunque el decreto habla de una cesación, la corte ha emitido un acuerdo donde está regulando la manera de cómo se va hacer este proceso. Desde mi punto de vista no debemos de hablar de una depuración, sino de una renovación, porque la depuración tiene su propio procedimiento y acá no tenemos eso. El problema que se suscita con este atarrayazo es que los jueces se han sentido vulnerados en su dignidad y atropellados. Yo veo ahora al Consejo como un pasapapeles de la Corte, ¿en qué sentido? En que la Corte solo va a pedir la base de elegibles que tiene el CNJ. En esa base solo verán si se cumple con los requisitos para estar en la base. Entendería que así serán seleccionados de acuerdo a la disposición transitoria, ya no veo haciendo procesos de elección de jueces y magistrados.

Sobre el régimen de disponibilidad al que podrían someterse los jueces y magistrados que no quieran irse, ¿que observación tiene?

Así como está ha quedado a criterio de la Corte Plena, ¿cuál es la garantía? Acá estamos hablando de una ley transitoria donde hay una regulación para aquellos que renuncien, pero está ambiguo para los que se quedan y estará a discreción de las decisiones de la Corte.

Muchos jueces me han dicho que no pueden quedar a disposición después de más de 25 años de servicio, que no se pueden quedar después que han sido señalados de corruptos y que para ellos que no renuncien y que se someterán al régimen de disponibilidad tampoco es garantía de que van a ser llamados.

¿Considera que los jueces de más de 60 años ya no son efectivos?

Un juez de edad es como los médicos, entre más edad, más pericia, conocimiento y experiencia tienen. Son los que mejor resuelven los problemas. No me cuadra a mí la relación de edad-corrupción. Es una situación donde ponen a los jueces en una situación de ser afectados anímicamente, moralmente, en su integridad, pero me refiero a los jueces que han sido intachables, porque sí existe corrupción, eso no lo voy a negar.

Pero es de aclarar que administrar justicia no es cualquier cosa. El funcionario judicial es por delegación una autoridad que está investida de un poder de administrar justicia.

¿Cómo vislumbra la independencia judicial luego de la aprobación de las reformas a la LCJ?

Es un cambio en el sistema de administración de justicia, se están dejando de lado las bases fundamentales de un estado democrático de derecho. La independencia desde que se da un decreto de esa naturaleza se pone en vilo, ha sido una afrenta y no es la forma. Señalan las malas prácticas, pero estas se combaten quitando a los malos elementos de una forma responsable, no cambiando todo un sistema. Ahora pareciera que no podemos opinar diferente.

¿Por qué renunció al proceso de elección para nuevamente ser consejal?

No estoy de acuerdo en la forma que quiere hacer las cosas. Con esa reforma se ha debilitado el funcionamiento del CNJ. Decliné de mi candidatura, ya que al parecer la orientación legal del régimen institucional de la judicatura será distinta a mi visión profesional.

Además era evidente que yo no tenía el beneplácito del Ejecutivo ni de Nuevas Ideas, aunque ellos venían siendo influenciados meses atrás por las acciones de algunos consejales.

¿Quién es? maría antonieta josa de parada Expresidenta del CNJ.

Trayectoria: Consejal presidenta del CNJ 2016-2021. Docente y consultora.

¿Votar en contra de publicar el pronunciamiento del CNJ, condenando la destitución de los magistrados el 1 de mayo fue una de ellas?

Cuando yo había mocionado una publicación de la postura del CNJ, consejales sacaron ese borrador y lo llevaron como banderita de reelección, por eso quedaron. Obvio que si manejamos las cosas de esa manera, el beneplácito se lo llevan otros. Tres votos hubo a favor, el de Petrona Treminio y el mío. Carlos Garcia y Alcides Funes votaron en contra. Los demás se abstuvieron.

Es de dejar claro que el Consejo no es presidencialista, es el pleno el que autoriza. Y ese pronunciamiento no me lo autorizó con el voto del licenciado Funes. A pesar que esa moción tenía base legal para poder hacer un pronunciamiento, tomando en cuenta que habían antecedentes cuando la CSJ hizo rotación de jueces. A raíz de eso y de otras situaciones, los anteriores plenos habían publicado ya pronunciamientos en respaldo a la independencia judicial. Y esas diferencias fueron desde procesos de selección donde yo paré la injerencia indebida de algunos magistrados de la Corte para conformación de unas ternas para jueces de diferentes categorías. Entonces, al poner freno en eso, ahí se dio ese quiebre entre nosotros los consejales.

Yo he tenido conocimiento que esas ternas se arreglaban en un club social. Por ello, me convertí casi en su enemiga.

Con lo sucedido el 1 de mayo, hubo una ruptura del orden constitucional, cuando aplican directamente la Constitución para destituir lo que está regulado. Lo que no está regulado es el procedimiento, y por ello, nos tenemos que ir a las reglas establecidas que serían la Ley de la Carrera Judicial, podría ser la Sección de Investigación Judicial y el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Si nos vamos a las garantías de audiencia, el artículo 11 de la Constitución establece que una persona no puede ser privada sin antes ser oída y vencida en juicio, por lo menos tener el derecho de audiencia, algo que no sucedió en este caso con los magistrados.

¿Solo estos problemas hubo dentro del pleno del CNJ?

Entre las presiones internas descubrimos que habían micrófonos en salón de sesiones. Tuve que contratar el servicio de barrido informático en mi despacho y en la sala de sesiones del pleno, y se encontraron cuatro dispositivos de audio que eran manejados por bluetooth desde un teléfono celular hasta un centro de escuchas interno, acá en el mismo CNJ. La medida que adopté fue instalar un bloqueador de señal y hacer contrainteligencia.

Sobre la justificación que dio la Asamblea de quitar a los jueces corruptos, ¿cuál es su valoración?

¿Cuántos casos hay en la Sección de Investigación Judicial que han sido sometidos a la Corte Plena y esta no ha resuelto? Porque por ahí hubiéramos comenzado. Retomemos todos los casos que tienen evidencia y que tienen años para que tomen decisiones y no las han hecho. Si la corrupción hubiera sido la razón, así se hubiera trabajado, por esa vía. Mas bien yo creo que van por una renovación.

¿Cómo interpreta esas reformas aprobadas a la LCJ?

Esa disposición yo la interpreto como una prueba piloto de lo que pasará al aprobarse las reformas constitucionales que presentó el equipo adhoc. Es una nueva manera de hacer las cosas, una manera donde existe un control concentrado.