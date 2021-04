Entrevista: "Hay aspirantes que no garantizan independencia si llegan a la Corte": Rodolfo González, exmagistrado de la CSJ

El 1.º de julio, cinco magistrados deben comenzar su periodo de nueve años en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Uno será para la Sala de lo Constitucional, dos para la Sala de lo Penal, uno para la Sala de lo Contencioso Administrativo y uno para la Sala de lo Civil. Otros cinco serán suplentes.

Para elegir a estos 10 magistrados la nueva Asamblea Legislativa deberá escoger de 30 candidatos propuestos: 15 son de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y 15 del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Este último publicará su lista definitiva la próxima semana.

LA PRENSA GRÁFICA habló con Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, sobre ambos procesos de selección y nos da su opinión sobre los perfiles y las cualidades que deben tener estos nuevos magistrados.

¿Cómo vio el proceso de selección que realizó la FEDAES?

Hubo señalamientos de algunas irregularidades, como el hecho que pedían votos el mismo día de las elecciones en los centros judiciales. Pero en general hago una valoración positiva.

¿Qué opina de los 15 candidatos que eligieron las asociaciones de abogados?

Creo que expresa las preferencias de quienes votaron. Ahora corresponde al CNJ complementar la lista con candidatos que tengan méritos comprobados y a la Asamblea hacer una elección conforme a las exigencias de la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional.

La FEDAES fue demandada en varias ocasiones por otros abogados debido a la conformación de su junta directiva y hasta en la FGR presentaron una denuncia por supuestos delitos, ¿qué opina de esas acciones?

Hubo asociaciones de abogados que extrañamente no fueron citados a las etapas previas de la integración de FEDAES para este proceso de renovación de la CSJ. No obstante, los requisitos fueron subsanados. No sé si había una intención de anular el proceso de elección realizado. Afortunadamente no prosperaron esas denuncias.

El proceso de entrevistas del proceso de selección del CNJ ya terminó, ¿cuál es su opinión sobre los perfiles de los aspirantes?

Hay aspirantes que no garantizan independencia del Judicial si llegaran a la Corte. El CNJ debería integrar su lista con personas capaces, experimentadas y conocedoras de la realidad nacional, pero especialmente que garanticen la independencia del Judicial, pues ello será importante para un buen funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos en los próximos años.

¿Por qué es necesario garantizar la independencia judicial en los magistrados de la Corte?

Los ciudadanos deben tener garantía de que sus derechos serán respetados conforme a la ley, incluso si eso implica anular actuaciones del Órgano Legislativo y del Órgano Ejecutivo.

¿Qué cualidades, según su experiencia, debe tener un magistrado para desempeñar una buena función?

Se requiere conocimiento profundo de la Constitución y las leyes, experiencia en el trabajo judicial, libre ejercicio o docencia en temas jurídicos. Además, moralidad notoria y a mi juicio, una visión de Estado amplia que permita comprender las fallas del judicial y de los otros Órganos, de manera que se pueda corregir mediante sentencias y actos administrativos desde la Corte y sus salas.

¿En ambos procesos, tanto de FEDAES como del CNJ, ve usted profesionales que están aptos para ocupar las altas magistraturas?

Hay suficientes candidatos y aspirantes como para integrar el tercio de la Corte con cinco propietarios y cinco suplentes que llenen el perfil idóneo que se requiere en la CSJ. Algunos tienen experiencia en temas propios de las salas en las que habrá vacancias, penal, civil y contencioso-administrativa.

Todos los magistrados podrían ser elegidos básicamente por un solo partido, Nuevas Ideas, debido a la nueva Asamblea ¿ qué consecuencias podría tener esto a nivel de la Corte?

No deberían ser elegidos desde una visión partidaria unilateral. La Constitución dice que en la CSJ deben estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. Se puede generar una crisis si se elige a personas con vínculos partidarios, que comprometan la independencia del judicial.

¿Qué retos enfrentarán estos nuevos magistrados y los que están en la CSJ?

Están los retos pendientes desde hace varios años: pronta y cumplida justicia y modernización de los tribunales. Pero además es previsible que estarán sometidos a muchas presiones desde el Ejecutivo y Legislativo. Por ello la importancia de que el CNJ elabore una lista con los mejores.

¿Quién es?

Rodolfo González Abogado en el libre ejercicio



Trayectoria:

Fue magistrado de la Sala de lo Constitucional en el periodo 2009-2018. Colaborador de esa sala durante 15 años.