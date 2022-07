Entrevista: “No hay que unirse a nadie, hay que unirnos todos desde espacios igualitarios”

En esta entrevista, Héctor Silva, concejal de Nuestro Tiempo por San Salvador, analiza la experiencia de Nuevas Ideas como gobierno local, a más de un año desde que administran 150 alcaldías del país.

El concejal, además, evalúa la situación de la alcaldía de San Salvador y destaca algunos avances en temas de austeridad, aunque cuestiona procesos como la reubicación tardía de vendedores en el Hula Hula.

De cara a las elecciones 2024, su partido está en proceso de diálogo para generar una propuesta potable, asegura.

¿Cómo evalúa la situación que atraviesan las alcaldías?

Es evidente que desde que el Gobierno eliminó el FODES, hay una crisis económica bastante fuerte porque representa menos del 10 % de los ingresos anuales, pero incluso en San Salvador ha tocado hacer ajustes, porque el proyecto insignia de esta administración, "Una obra por día", se financiaba casi completamente con fondos FODES. Para poder continuar con esas obras, se han usado fondos propios y se ha reducido la cantidad de obras que llegan. No sé si es por los fondos, pero el año pasado que la alcaldía recibió el último porcentaje de FODES que quedaba pendiente, llegaba una cantidad mayor de ese proyecto.

¿Cómo analiza la participación de Nuevas Ideas como gobierno local?

Creo que San Salvador es una excepción porque es evidente, y a pesar de ser un concejal de oposición puedo decirlo, que en las diferentes áreas que le corresponden a la alcaldía hay jefaturas que están ejerciendo y tienen la capacidad.

Sin embargo, creo que la experiencia de municipalismo de Nuevas Ideas, en general, muestra que hay muy poca capacidad técnica y profesional a la hora de dirigir los municipios, y es evidente que en una variedad de municipios existe un descontento grande con la labor municipal.

Hemos visto el caso de alcaldes, como en Soyapango, que una de las primeras decisiones que tomaron los concejales fue subirse la cantidad de dinero que reciben en dietas por cada sesión de concejo municipal. Hay municipios donde los alcaldes de Nuevas Ideas hicieron campaña cuestionando que había salarios de más de $5,000 y nunca lo bajaron.

Recientemente, en el concejo de San Salvador aprobaron una propuesta para reducir costo de viáticos en viajes de funcionarios fuera del país. Esta fue una propuesta suya, ¿cómo logró aprobación una propuesta de oposición?

La aprobación ocurrió el viernes antepasado pero se presentó hace varios meses. ¿Cómo se logró aprobación de una propuesta de un concejal de oposición en una alcaldía de Nuevas Ideas cuando estamos acostumbrados a la poca tolerancia o la poca apertura que ese partido tiene para otras propuestas que no vienen de Casa Presidencial? Yo creo que es un tema de voluntad política y lo vemos en la Asamblea Legislativa. Nuevas Ideas tiene 56 diputados y perfectamente podrían cambiar el reglamento de viáticos de la Asamblea y de otros ministerios, un reglamento que permite cuotas de hasta $400 diarios para funcionarios que viajan.

En este caso hubo voluntad política de parte del alcalde. En ese sentido, la alcaldía de San Salvador es un ejemplo de los privilegios que no hay. Hay gente que se pregunta si todavía hay políticos que viajan en primera clase y hace poco vi que en 2019, Yamil Bukele gastó $5,000 de fondos públicos para comprar un boleto de primera clase a Rusia.

¿Considera que el discurso de Nuevas Ideas sobre austeridad en el gasto públco ha surtido algún efecto? Hay serios cuestionamientos sobre esto.

No he visto ninguna. El Gobierno central tiene un discurso de austeridad, pero se queda en eso. Uno de los grandes símbolos en esta situación ha sido la Asamblea Legislativa. Me acuerdo que la primera vez que leí sobre un caso de corrupción, que me indignó mucho, fue cuando leí que un diputado se había inventado invitaciones a algunos viajes a Australia. Las invitaciones no existían, pero el diputado sí cobró los viáticos. Desde ese momento creo que la Asamblea se ha convertido en el foco de estos abusos, y no han parado. Hay un acuerdo de junta directiva que dice que la fracción de Nuevas Ideas tiene 12 vehículos, algunos de ellos de lujo. Cada uno de esos tiene $400 al mes en vales de gasolina para esto.

¿En qué rubro se ubica la mayor cantidad de gasto en viáticos de las alcaldías?

Usualmente en compra de boletos aéreos. Es lo más oneroso, pero siempre se busca que el cooperante o la ciudad que invita corra con la mayoría de los gastos.

¿La alcaldía de San Salvador ya inició su trabajo en proyectos grandes con la Dirección de Obras Municipales?

No ha llegado ningún tipo de información al concejo municipal acerca de la relación que la alcaldía tiene con la DOM. Sé, por conversaciones que he tenido en la alcaldía, que la DOM está haciendo una inversión fuerte sobre todo en el tema de bacheo y recarpeteo, especialmente en los distritos 3,4 y 2. Pero más allá de eso, no se qué otros proyectos se han presentado porque no se ha compartido al concejo.

Una de las obras que la alcaldía de San Salvador ha presentado como insignia de su administración es la puesta en marcha del Mercado Hula Hula. ¿Pretenden mover vendedores del centro histórico también para el Mercado Escalón? ¿Es viable esto?

Yo creo que puede ser viable si se hace bien, porque creo que uno de los errores que se cometió en el traslado de los vendedores que estaban en la Rubén Darío fueron los tiempos, porque esas personas básicamente pasaron tres meses sin vender. Creo que la alcaldía debió haber hecho un proceso antes de hacer la reubicación. Entiendo a los vendedores cuando piden un período de gracia, porque ¿cómo se le pide a alguien que ha pasado tres meses sin vender, que asuma los costos por un puesto que es más alto que el que tenían? Si esto se ocupa como una lección, creo que sí podría ser viable.

¿Qué garantiza el éxito del Hula Hula a diferencia de lo que ha pasado con el Mercado Cuscatlán?

Creo que la ubicación tiene mucho que ver, el Mercado Cuscatlán es un desastre desde donde se vea. Técnicamente es un desastre, las licitaciones y los contratos, pues ahí están las licitaciones de la Corte de Cuentas que hablan por sí mismos. Aparte de la corrupción, simplemente está mal hecho. Cuando abrió ni habían rutas de buses que paraban ahí.

¿Todavía hay un esfuerzo de la alcaldía para que este mercado funcione?

Sí, el mercado sigue representando, hasta el día de hoy, a seis años de haber sigo inaugurado, no ha habido ni un solo mes, que ese mercado haya representado ganancias. Mes tras mes, el mercado representa puras pérdidas para la alcaldía. Incluso se presentó una reforma para atender algunas observaciones de la Corte de Cuentas, que planteaba que los locales pudiesen pagar sus alquileres no solo en efectivo, sino en especie.

¿Qué piensa de la inactividad de COMURES y de que ya no exista ningún espacio que aglomere a todos los alcaldes del país?

Creo que la nula intención de reactivarlo responde a un patrón de este Gobierno y de los funcionarios de acabar con cualquier espacio en el que pueda haber pluralismo. Es evidente que quieren concentrar todo el poder económico de infraestructura en la DOM. Por eso mismo, junto a otros concejales jóvenes estamos trabajando en construir una red nacional de concejales.

Sobre Nuestro Tiempo, de cada a las elecciones 2024 ¿qué apuestas tienen?

Estamos trabajando en construir más claramente qué es lo que le queremos ofrecer a la gente. En El Salvador existe una costumbre de hacer política personalista con la expectativa de que una persona va a resolver. Queremos hacer algo diferente, no una persona, sino un proyecto.

¿Considera que es posible una oposición para el 2024? ¿Se está pensando en hacer alianzas o un bloque?

Yo creo que cualquier opción que vayamos a presentar, para que sea potable debe venir desde la unidad, no solo de la unidad entre partidos políticos, sino entre diferentes sectores de la sociedad que tienen causas bastante claras. Lo que sí no estamos dispuestos a hacer es sacrificar credibilidad por esa unidad. Sabemos que hay elementos en diferentes partidos políticos que no son potables.

¿Qué piensan del llamado de VAMOS a unirse de cara al 2024 en defensa de la democracia?

Creo que en este momento no hay que unirse a nadie, hay que unirnos entre todos desde espacios igualitarios y con la convicción de que la prioridad número uno, en ese momento, es tratar de restaurar de alguna forma el sistema democrático que existía.