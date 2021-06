Entrevista: "Tuve miedo de que a estas criaturas les hicieran lo mismo que a mi otra hija"

La última vez que la vieron fue al salir del Centro Escolar Católico Santa Isabel, en Cojutepeque. Su plan, contó una compañera, era ir a San Martín a buscar un celular que alguien le había ofrecido. Esa era, hasta hace unos días, la única pista que su familia tenía. Daniela Villatoro tenía 14 años cuando, el 26 de octubre de 2018, desapareció.

El caso estuvo estancado hasta inicios de mayo, cuando los habitantes de la colonia San Antonio, en Cojutepeque, vieron a uno de sus vecinos en las noticias. Era Hugo Osorio, el asesino de Chalchuapa. El mismo hombre que salía a abordar a Daniela de forma "maliciosa" cuando ella iba a casa de sus abuelos, que vivían a la vuelta. La familia de Daniela, de forma inmediata, hizo conexiones y las notificó a las autoridades. Estas, sin embargo, parecen no escuchar.

Este año, ante la falta de diligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC), Humberto Villatoro, padre de Daniela, decidió salir del país junto a su familia. Esto, para evitar que la historia se repita. Para proteger a los hijos que le quedan. En esta entrevista, Humberto narra cómo ha sido el proceso de buscar en un país que no deja de contar desaparecidos.

¿En qué momento de aquel 26 de octubre de 2018 se dieron cuenta de que la ausencia de Daniela ya no era normal?

Nosotros, con mi esposa, trabajábamos en el mercado. Resulta que Daniela había quedado de llegar al negocio, pero no llegó. Pensamos que estaba en la casa de la abuela, porque también se iba para allá. Nosotros llegamos a la casa de la abuela como a las 7:00 p.m. y no estaba ahí. "Ah, entonces debe estar donde el cuñado", dijimos. Porque él también vivía cerca de nuestra casa. Llegamos como a las 8:00 p.m. y nada. Tampoco estaba ahí. Fue entonces cuando ya nos preocupamos.

¿En qué momento dieron aviso a las autoridades?

Con la familia pusimos a indagar. Nos bajamos a la casita y nos quedamos preguntando que qué pasó, que por qué no llegó. Comenzamos a desesperarnos. El cuñado de mi esposa tiene un carrito, y ya iban a ser las 9:00 p.m. cuando me dijo: "Si quiere ir a poner la denuncia, yo lo llevo". No me dijo dos veces, a esa hora nos fuimos a la delegación con él. Ahí me entrevistaron y les dije lo que ya se sabe. Que la niña estaba en la escuela y que a la salida la vieron que agarró un bus. ¿Con qué fin? No sabemos. Puse la denuncia y como a la 1:00 a.m. me despacharon para mi casa.

¿Tuvo la oportunidad de conversar con compañeras o docentes de Daniela?

Solo con eso nos hemos ido nosotros, porque nadie nos da información sobre su paradero. Daniela tenía una compañera que, supuestamente, era la más allegada a ella. Por eso fuimos con mi esposa a preguntar a la escuela, y así es como nos enteramos de lo poco que conocemos. La directora le dijo a esta niña que la situación era de vida o muerte, que tenía que contar lo que sabía. Lo único que la cipota dijo es que Daniela le había comentado que le habían ofrecido un teléfono táctil, y que lo iba a ir a traer a San Martín.

¿Ustedes tienen familiares, amigos o conocidos en San Martín?

No, a nadie.

¿Usted conoció a Hugo Osorio cuando eran vecinos?

El señor era amable. Sí lo vi algo rarito porque agarraba unas culebras, las tiraba y las volvía a agarrar. Yo dije: "Este hombre como que es brujo", por lo que hacía con las culebras. Pero él saludaba y todo. "Buenas", decía cuando salía con una su motillo. Alquilaba una casa ahí cerquita, por donde mi suegra. Pero nunca nos imaginamos que era esa clase de persona, que era terrible.

Algunos vecinos nos comentaron que Osorio salía a platicar con Daniela cuando ella iba a visitar a sus abuelos. ¿Su hija, en algún momento, les comentó algo sobre esa situación?

No. Mi esposa me comentó que en una ocasión la vio hablando con él. Ese día, ella le llamó la atención. Le dijo: "Hija, ¿qué tanto hacés hablando con ese señor". "No" le dijo la niña, "solo estaba preguntándome que cómo me llamo y que cuántos hermanos somos". Y como mi hija era educada. Ella la miraba a usted y le decía: "Buenas tardes" o "adiós". Era bien educada y sociable, pero nunca se imaginó una cosa así.

Residencia. Casa que Hugo Osorio compartía con esposa e hijos en colonia San Antonio, municipio de Cojutepeque.

¿Qué más hace que usted relacione a Osorio con la desaparición de Daniela?

Por el sistema que ocupaba el hombre ese. Bien se sabe todo lo que ha hecho. Y ahí, por donde yo vivía, han desaparecido varias personas. Pero, al final, las han encontrado o vivas o muertas. Lo de mi hija ya va para tres años y no aparece ni muerta ni nada. Además, dicen que ese señor hasta andaba preguntando por ella: "¿Y ya encontraron a la muchacha?", "¿Y cómo fue la cosa?". Él andaba va de preguntar de forma bien amable. "Ojalá la encuentren", decía. ¿Pero por qué preguntaba tanto? ¿Por qué insistía tanto? Bien raro todo ese interés, y nosotros nunca reparamos en eso.

¿Qué pasó con la denuncia que puso en la PNC?

Pasó al Centro de Investigaciones. Ahí me entrevistó la persona que supuestamente lleva la investigación para preguntarme si yo sabía algo más. Yo le compartí los poquitos detalles que tenía, de cuando anduve indagando. Si le pregunta a él, pues nunca averiguó nada. Nunca supo nada. Y si le pregunta a la fiscal, tampoco. Nunca se movieron. Les dije que fuéramos a una finca que estaba por la zona. Porque tal vez ahí… no sé. La vez pasada secuestraron a una muchacha que vivía por mi casa, se la llevaron y la fueron a tirar a esa finca.

Esto fue un par de años atrás. Pero no se movieron.

¿Y en la Fiscalía cómo fue el proceso?

La Unidad de Investigaciones le dio el caso a una fiscal. En la Fiscalía también me entrevistaron, pero fui a dar la misma declaración. Yo siempre iba a preguntar y nada. La señora a veces me recibía y a veces no. Cambiaron a la fiscal y ni me avisaron. A los días pusieron a la última, a la que está ahora. Ella lo que me decía era: "Para que no venga, mejor llámeme. ¿O qué quería saber? No se ha averiguado nada". Me cansé de ir, era por gusto. Y la última vez que fui habían matado a unos hombres en el Centro de Investigaciones. Me dio miedo, mejor ya no fui.

¿Cada cuánto tiempo iba a la Fiscalía a preguntar cómo iba el caso?

Al principio, iba cada ocho días. Cuando vi que no avanzaban nada, estuve yendo cada 15 días.

¿Qué pasó con la carta que usted llevó a la Fiscalía?

Se la llevé a Melara (ex fiscal general de la República), pero no me la recibió. Dijeron que no estaba. Se la dejé a la secretaria que estaba en la entrada, y solo la guardó en una gaveta.

¿Qué pedía usted en esa carta?

Mi motivación era que me ayudaran a resolver algo. O que él les dijera a los policías y a los investigadores que se movieran. Esa era mi intención, que averiguaran algo. Pero el fiscal ya ni está.

¿Usted supo si las autoridades llegaron a hacer investigación a la colonia en la que ustedes vivían?

Para nada. No llegaron. Quedaron de ir a la escuela, porque yo les dije: "Miren, ahí está esta muchacha, tal vez le pueden sacar algo más". Pero nunca fueron, no tuvieron tiempo. Y a mí lo que me dijo la fiscal es que le dan prioridad a los casos más nuevos. "A los otros ya es menos".

¿Por qué usted y su familia decidieron salir del país?

Por cómo estaba la situación, por la delincuencia que no se termina y por lo que nos pasó a nosotros. Uno le está viendo la cara a la gente pero en realidad no se sabe quién es. Yo tengo otros dos niños pequeños. Una, que ya se me está creciendo, que tiene 9 años. El otro tiene seis meses, de esa edad me lo he traído. Tuve miedo de que a estas criaturas les hicieran lo mismo que a mi otra hija. Porque no sé qué clase de personas son las que han hecho eso. Yo no me meto con nadie, pero hoy ya no se sabe. Por eso mejor me arriesgué para traerlos acá. Y Dios nos protegió en el camino.

Luego de enterarse de que Osorio era su vecino, ¿dieron algún aviso a las autoridades?

Sí, mi cuñado fue a preguntar que qué se podía hacer con el hombre ese. Lo que le dijeron fue que el caso se había dado en Santa Ana. "Allá es que ha pasado eso", le dijo el agente que lo atendió. "Sí, pero él aquí vive", le dijo mi cuñado. Y la respuesta del agente fue que eso no tenía nada que ver, que allá (a Chalchuapa) tenía que ir a preguntar.

Mi hija, hace poco, también llamó a la fiscal para comentarle lo de este señor, para ver si ellos podían hacerlo hablar y que dijera si tuvo o no algo que ver con la situación de Daniela. La fiscal solo le dijo que iba a ver qué se hacía. Pero, hasta la fecha, no se han comunicado.

En este momento, ¿qué es lo que piensa sobre el caso de su hija?

Como estas personas trabajan de diferentes maneras, con dolor en mi alma, me resignaría a pensar que mi hija está ahí (en las fosas de Chalchuapa). Pero también pienso que la pueden tener en otro lado. No sé, encerrada. Porque a las mujeres también las ocupan para otras cosas. Hay tantas cosas que uno se imagina.