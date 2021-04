Entrevista con Liduvina Escobar: "Se vienen días donde no se tendrá información de las instituciones públicas"

La comisionada Claudia Liduvina Escobar, propietario por el sector sindical en el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue notificada hoy de la suspensión de su cargo mientras se realiza un proceso sancionatorio en su contra que tiene por finalidad removerla de la institución.

El proceso de remoción, firmado por el propio presidente Nayib Bukele, llega días después que ella denunció acoso de parte de sus compañeros de pleno, los comisionados Ricardo Gómez (presidente), Roxana Soriano y Javier Suárez, elegidos todos durante la actual administración del Ejecutivo.

Por ello considera que el proceso sancionatorio es respuesta a sus críticas abiertas contra la relación que existe entre estos comisionados y la Presidencia de la República y por su constate defensa de la transparencia y la Ley de Acceso a la Información Pública.

¿Cuáles son las razones que le han dado para la suspensión que le han notificado este viernes 23 de abril?

Las razones son tres. Primero quiero decir que fui notificada a través de la gerente jurídica del IAIP, no de forma personal desde CAPRES. Me notificaron que me estaban suspendiendo inmediatamente del cargo y del inicio de remoción, además de que me dan diez días para pronunciarme sobre los argumentos que plantean en mi contra. El primero de estos argumentos es que, supuestamente, yo atento contra el buen funcionamiento del Instituto, porque mi posición de haber presentado la demanda de inconstitucionalidad ante las reformas que se querían hacer al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP) marca, según la denuncia, una posición de desmejorar las funciones del Instituto. Luego dicen que yo adelanté criterio en relación a un caso que lleva el IAIP sobre las demandas de probidad de los informes que presentó el señor Nayib Bukele cuando era alcalde de Antiguo Cuscatlán. Incluso dicen que yo filtré información de la revocatoria que hicieron los otros comisionados. El tercer argumento es que yo en reiteradas ocasiones he dado información a LA PRENSA GRÁFICA y que eso atenta contra el buen funcionamiento del Instituto, así como hablar con organizaciones de la sociedad civil. Por eso me quiere remover.

¿Quién promueve esa denuncia?

Son promovidos por uan licenciada de nombre Yeni Carolina Reyes Montenegro (quien ya antes había denunciado a la diputada Cristina Cornejo), a quien no conozco. Lo curioso es que la denuncia la presentó el 16 de abril y Casa Presidencia actuó rápido, porque han resuelto en menos de una semana.

¿Cuál es su postura al respecto de este proceso en su contra?

Yo creo que esta decisión no me genera sorpresa. Viene a confirmar una relación de parte de los comisionados que están actualmente en el Instituto (Ricardo Gómez, Roxana Soriano y Javier Suárez) con Casa Presidencial. Yo antes no lo había querido decir, pero ahora con esto queda claro, porque si bien yo venía haciendo denuncias respecto al trato que ellos me han dado, nunca me pronuncié en contra del gobierno. Pero al ver esta reacción confirma que están en contra de mi posición a favor de respetar la Ley de Acceso a la Información Pública. Es bien lamentable que se trate de cortar y coaccionar todas las instituciones públicas a nivel total. Viene a marcar también un nivel mayor de incumplimiento al acceso a la información pública. Se vienen días donde no se tendrá información de las instituciones públicas ni tampoco del quehacer que debería tener el IAIP.

Su caso se parece mucho al de la comisionada suplente Cesia Mena, a la que también intentaron remover de su cargo pero luego una orden de la Cámara de lo Contencioso Administrativo ordenó su restitución. ¿El IAIP ya cumplió con esta medida?

No, Cesia no ha sido restituida, el pleno no la ha convocado y no han acatado la orden. Se parece al caso, pero las causales para la separación de Cesia fueron diferentes.

¿Qué medidas tomará ante esta notificación de Casa Presidencial?

Pues por el momento haré la defensa respectiva dentro del proceso sancionatorio. También hay opciones como pedir un amparo o acudir a lo contencioso adminsitrativo, lo que pasa es que son procedimientos largos, no siempre hay respuestas tan rápidas como las de CAPRES.