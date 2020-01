Entrevista con Marha Évelyn Batres: "He propuesto que en agosto haya ley de agua"

La presidenta de la comisión de medio ambiente presentó ayer una propuesta para que la ley de agua sea discutida en las próximas 33 semanas, no como punto único en ese lapso, pero sí como uno que sea prioritario.

¿Por qué retomar en este momento la discusión de la ley de agua?

En la primera sesión de comisión me vi en la convicción de proponer que retomemos el estudio de la Ley Integral de Agua porque es una deuda histórica que la Asamblea Legislativa ha tenido con los salvadoreños por más de 13 años, que es el tiempo que el proyecto ha estado sin que se haya puesto la buena voluntad para poderla aprobar. Es un tema que preocupa a los salvadoreños y que ha sido motivo de mucha discusión anteponiendo los intereses del ser humano mismo y de los políticos partidarios. Creo que es un buen momento porque mi propuesta es que esto no se contamine con una campaña electoral y que sí debemos asumir la responsabilidad de darle al país una ley que sea de beneficio para la gente.

¿Existen los consensos necesarios para poder avanzar en la discusión y que no suceda como el año pasado que se desaprobaron los 13 artículos que ya habían sido aprobados?

Espero la buena voluntad de los partidos políticos, lo han manifestado, y los invitaría que pasen del discurso a la práctica, porque el pueblo salvadoreño va a estar atento a aquellos que utilizan este tema como una movilización de masas o para mal informar y de aquellos que queremos darle al país por convicción propia una ley que es una deuda histórica. Mucho ocurrió el año pasado, era una campaña presidencial, fue un tema utilizado como una herramienta de campaña política que lo que vino a generar fue conmoción, desinformación y caos que pasó incluso a amenazar a la institución de la Asamblea Legislativa con protestas y marchas constantes, amenazas a muerte y otro sinfín de cosas. Hoy paso la página, arrancamos un año y yo espero que exista la voluntad de los partidos políticos para hacer una discusión técnica sobre el tema, que lo abordemos con seriedad y nos basemos en tres principios básicos: agua y saneamiento, discusión técnica y se asegure una sostenibilidad del recurso en el tiempo.

¿Cómo se encuentra el tema de la reafirmación del agua como un derecho humano dentro de la Constitución de la República?

Hay diferentes iniciativas, una de ellas que planteaba el derecho humano al agua, pero que solo se quedaba como derecho humano y cuando nos visitó el relator de las Naciones Unidas, que es el relator en el tema del agua nos dijo que la reforma no podía ir encaminada solo en el derecho universal al agua sino que también llevar el componente del saneamiento que es lo que hay que buscar proveer, un recurso que esté en óptimas condiciones. Entonces yo espero que mis colegas de la comisión de legislación aborden este tema para hacer la reforma constitucional, porque el agua es un derecho humano, público, inalienable, imprescriptible, inherente a la persona humana y no habría una razón para decir que el agua se puede privatizar, pero si considero que fuera necesario se estableciera en la Constitución.

Hablando del término privatización, ¿qué pasará con la autoridad hídrica?

No quisiera adelantar porque no sería adecuado pues sería mi posición personal y no una posición de comisión. Precisamente la decisión de compañeros de la comisión fue regresar a cero y partiendo de esto nos dará la oportunidad de poder discutir y replantear posiciones que generaron demasiada polémica y hoy buscar acuerdos.

¿Como puede existir su participación, puede que ya no se dé?

Vamos a discutir el tema de cómo puede ser y en qué ámbito. Aquí lo que interesa es que se tenga la mayor participación de todos los actores que tengan que ver con el manejo del recurso, los que lo reciben y los que lo distribuyen. Por eso no quiero adelantar cómo será la distribución de quienes estarán en el ente rector del agua.

¿Cuál fue la propuesta a la comisión de medio ambiente?

Mi propuesta ha sido que en estos primeros meses del año, que no estamos en campaña podamos avanzar en la discusión y yo lo proyectaba en que podamos hacer en 33 semanas el estudio de la ley y si lo podemos hacer antes mejor, aunque es una ley extensa que va a generar mucha discusión y esa va a ser la riqueza, que tengamos la mejor discusión posible. De ser posible que en agosto tengamos una ley de agua.

¿Cómo pretende que sea el proceso en esas 33 semanas?

Paulatino. Hay varias discusiones que se pueden dar: la discusión técnica y los elementos políticos. En la parte técnica que nuestros técnicos puedan avanzar después de haber escuchado todas las opiniones y si hay propuestas en temas específicos de los sectores que tradicionalmente han emitido opinión en tema de ley de agua que puedan generar propuestas en concreto.

¿Se comienza de cero y con las cuatro propuestas recibidas como referentes?

Es así, ya se tiene un marco comparativo de las cuatro propuestas recibidas de la UCA, Iglesia Católica, Ministerio de Medio Ambiente y UNES y también proponía ayer en comisión que se enviara una nota a las entidades para pedir en un plazo de 15 días una consulta de qué es lo que la gente espera para actualizar las propuestas. Espero que los técnicos se puedan reunir dos veces por semana y si es necesario que también lo haga la comisión en los momentos que sea necesario.