Entrevista con doctor Eduardo Lovo: "Alguien debe ser responsable y ese es el ministro"

El doctor Eduardo Lovo ha participado activamente en varios proyectos sociales en favor del país. Además posee una vasta experiencia en medicina y ha estado activamente denunciando la falta de insumos y protección para el personal médico del país. Asegura que la falta de decisiones técnicas y médicas han propiciado la muerte de más personal y responsabiliza al ministro de Salud, Fracisco Alabí, de ellas.

Doctor, incluso para el gremio hay poca información sobre los casos o el impacto de la pandemia entre el personal de salud ¿Cómo valora eso?

Como se sabe, el problema fundamental es de ausencia de datos, la falta de transparencia completa, cuando rastreas el origen de esto, cuando tratas de hacer una autopsia de esta cantidad de muertes de personal de salud, hablamos de doctores, enfermeras, gente de archivo, motoristas, auxiliares... Es algo absolutamente desconocido. Eso como médico, lo que te puedo decir da cólera, porque esta es información que para el ministro debería ser la información más expedita, más puntual, no la tenemos. Si esta fuera una guerra de otro tipo ellos serían sus soldados y cómo es posible que no sepa, o si lo sabe, no dé ese informe a la nación.

El gremio está bastante preocupado por el nivel de contagio

La toma de decisiones sobre CIFCO (hospital El Salvador) por qué fue tan catastrófico, porque al no tener hospital transitorio, para covid, se ha infectado toda la red. ¿Qué pasa cuando tu infectas la red de Salud completa y casi de golpe? primero los doctores y personal de enfermería son golpeados, ni había protección para el personal. Todavía ahora no tenemos criterios claros de los procedimientos a seguir. Por ejemplo, los mandan a reesterilizar, las mascarillas, porque solo dan uno o dos por mes, pero cuando vas a manipular eso, para reesterilizarlo, te infectás.

Tiene que ver con la calidad y cantidad de equipo, por supuesto que cuando no tenes suficiente equipo personal estás en riesgo; y más grave cuando crees que los doctores por ser doctores o enfermeras, puedan manipular ese equipo.

Algunos médicos del ISSS dicen que recibieron poca capacitación

Si me pones a mí a manipular ese traje me ponchás. Así ponchabas a los médicos porque nadie te instruyó cómo quitarlos, descartarlos, fue una catástrofe.

También reclaman falta de pruebas

Eso es otra de las cosas gravísimas. Ayer, casi de manera de incógnita, me tuve que hacer una prueba de covid. Pero es ridículo que todavía a esta fecha no me pueda hacer una PCR, y las personas que la hacen se tengan casi que esconder, esas son herramientas básicas que doctores necesitamos para enfrentarnos a la pandemia.

Es una combinación de factores la que tiene a los médicos en riesgo

Todas esas decisiones: el tipo de equipo que compraste para protección personal, todos los protocolos que hiciste, el casi aval para ir a infectar la red de salud, el hecho de que no tenemos pruebas.

Usted decía en otra entrevista que hacen falta decisiones técnicas

Como político, como presidente, podés decir "manden a este paciente al MQ o al Rosales, mientras preparan CIFCO", pero el ministro de Salud debe entender el riesgo que eso implica. Tenemos una de las tasas más altas de mortalidad de médicos en el mundo. En Centro América. Es solo sumar un montón de errores, ¿por qué se murieron todas esas enfermeras, quién es el responsables de eso? alguien debe ser responsable y ese es el ministro para comenzar.

Por eso pedía en sus redes la renuncia del ministro de Salud

Es que las muertes de los médicos son responsabilidad del doctor Alabí. Si él lo entiende, debería renunciar.

Las instituciones son tan fuertes como su líder, si su líder no está encima, pendiente, los demás van a hacer lo que les da el entender. Hay una cultura bien clásica de médicos salvadoreños y la región, los más pobres, a los médicos aquí nos acostumbran a trabajar con lo que hay y eso es improvisar. Trabajás con equipo de mala calidad, insuficiente, pero el hecho es que no reclamás, esa es tu vocación, no ocasionás problemas. Pero esta enfermedad es diferente a la demás. Con esta enfermedad el que se empieza a morir es el personal de salud. Hay que reeducar y generar cultura de trabajo para exigir el equipo idóneo.

También pedía que el ministro denuncie la corrupción

Cuando el ministro categóricamente te dice que le cambiaron la denominación de un producto para hacerlo más fácil para el trámite aduanero, es un delito, tal vez no por contrabando...

Dónde está la moral de la empresa que cambia el uso médico por no médico y lo vende así, uno piensa entonces que el material es defectuoso. Hay absoluta falta de transparencia y eso sí es corrupción al mas alto nivel, considerado crimen de lesa humanidad. Engañas a la gente, hay una confluencia para el desastres y eso explica por qué se mueren tantos doctores.

