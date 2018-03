Envenenan a perros con insecticida en La Laguna

Lee también

Al menos siete perros murieron luego de ser envenenados por personas desconocidas en el casco urbano del municipio de La Laguna, departamento de Chalatenango, el domingo en la noche. Una enfermera de la unidad de salud de la localidad, quien perdió a tres mascotas luego de que las envenenaron, manifestó que sus perros no salían a la calle, ya que dos de ellos acostumbraban estar en la puerta de la casa, mientras que el otro permanecía amarrado dentro de su solar.Recordó que el domingo, cuando regresó a su vivienda, le llamó la atención que no salieron a recibirla, por lo que recorrió el inmueble y los encontró muertos en la calle que conduce del centro del pueblo al cementerio de la localidad.Añadió que en el lugar encontró tortillas con huesos y piel de pollo con un químico azul, el cual sospecha es un pesticida conocido como Lannate.“Nosotros retiramos el resto de veneno que había quedado en la calle para evitar la muerte de más perritos. Qué Dios se encargue de estas personas, porque los animalitos no le debían nada a nadie”, agregó la propietaria de los canes.Algunos habitantes sostienen la hipótesis de que los perros fueron asesinados como parte de una campaña de vacunación que promotores de la unidad de salud hicieron, lo cual fue desmentido por personal médico del lugar.Baltazar Elías Galdámez, alcalde municipal, lamentó la pérdida de los animales y se desligó de cualquier responsabilidad en los hechos. Aunque medios de comunicación locales lo han señalado de haber ordenado la matanza de los perros, calificó estas acusaciones como calumnias en su contra.Además, pidió a las autoridades judiciales hacer las investigaciones para encontrar a los culpables.“Según el código municipal, compete a los municipios la regulación de tenencia de animales domésticos y salvajes, pero estos animales no estaban registrados y no daban motivo para eliminarlos”, expresó.