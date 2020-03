Envían a comisión decreto que obligaba al Seguro Social a pagar salarios a empleados en cuarentena

Con 47 votos los diputados de la Asamblea Legislativa regresaron a una comisión que será determinada por la junta directiva el decreto 609 que se refiere a la interpretación auténtica al artículo 5 del decreto 593 que establece que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) pagará salario a empleados que se encuentren en periodo de cuarentena.



La solicitud de regresar el decreto 609 fue una iniciativa del partido GANA en conjunto con el PCN y durante la votación se unió el FMLN, partido que el jueves aportó 20 de los 45 votos con los que fue aprobado.

El jefe de @ARENAfraccion, @carlosreyesrr, justifica que la interpretación auténtica se aprobó porque el ISSS se estaba negando a pagar las incapacidades. pic.twitter.com/hrWKiFRApD — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 27, 2020



El diputado Mario Tenorio, de GANA, manifestó que la solicitud fue hecha dado que no se trató de una interpretación auténtica sino que de una reforma de ley disfrazada.

Cuál es la polémica por el decreto 593 y por qué el Gobierno habla de una “quiebra” del ISSS



El mismo jueves pasado el presidente de la república Nayib Bukele, criticó la medida al decir que esta haría quebrar al ISSS porque significaba una carga financiera de $320 millones en un mes.

.@GANAOFICIAL responsabiliza a @ARENAfraccion de que el presidente @nayibbukele se quede sin herramientas para paliar la crisis generada por el COVID-19. pic.twitter.com/v6oxG6W71Q — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 27, 2020



Además Bukele señalo que dado que la Asamblea "deberá enviar su “interpretación” a Casa Presidencial para la consideración de este servidor.*De no hacerlo, será letra muerta y no será publicada en el Diario Oficial. Por lo tanto, no tendrá ninguna validez. Y si lo hacen, pues... Veto!".