Envían a juicio a 14 agentes de la PNC por colaborar con pandilla

El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador envió a juicio a 14 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en la delegación de Mejicanos, ubicada en la colonia Zacamil, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencias de que permitieron el ingreso de ilícitos a pandilleros detenidos entre 2013 y 2014.La declaración de Eléctrico, testigo criteriado de la Fiscalía y prueba principal en este proceso, le contó a la FGR que cuando estuvo detenido en las bartolinas de la colonia Zacamil, familiares de pandilleros del Barrio 18 le pagaban entre $60 y $400 a los agentes a cambio del ingreso de droga y celulares.Sin embargo, la jueza decidió exonerar definitivamente de cargos a uno de los agentes policiales porque lo consideró que no cometió delito: la prueba contra él es que facilitó a los pandilleros una caja de cigarros, según informó la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez. Los otros 14 imputados continuarán el proceso judicial, pero en libertad, pues gozan de medidas alternas a la prisión.Aparte de los agentes, el Eléctrico también testificó contra casi un centenar de pandilleros a quienes los vinculó como responsables de unos 20 homicidios; pero el tribunal decidió separar los procesos y aún no hay una fecha establecida para realizar la audiencia preliminar.El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó ayer a 18 pandilleros a penas que oscilan entre siete y 55 años de prisión, por el delito de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, en perjuicio de seis personas.El juez en su fallo evaluó las pruebas pericial y documental presentadas en la audiencia, así como el testimonio de un testigo criteriado.Uno de los casos es sobre el asesinato de un pandillero que ya no quería ser parte de la estructura, por lo que compañeros decidieron asesinarlo. Otro de los casos que se le responsabiliza al grupo es un triple homicidio que ocurrió el 28 de noviembre de 2014 contra de tres jóvenes que hacían labores de limpieza en un proyecto de la Alcaldía de Huizúcar, La Libertad.