Envían a juicio a capitán acusado de encubrir accidente

El Juzgado de Primera Instancia de La Libertad envió a juicio al capitán Lisandro Moisés Chávez Vigil, jefe del Batallón Presidencial, acusado de fraude procesal porque supuestamente giró la orden de mover la camioneta, propiedad de CAPRES, involucrada en un accidente de tránsito que causó la muerte de un motociclista en mayo de 2016.Uno de los fiscales, quien prefirió no revelar su identidad, no detalló cuáles fueron los elementos de prueba que presentaron a la jueza. Sin embargo, mencionó que su acusación se basó en el cargo que desempeñó el imputado para dar la orden.“La prueba principal, por ejemplo, es el cargo que desempeñaba esta persona (Chávez) y porque decidió retirar el vehículo de su lugar que estaba vinculando un accidente de tránsito”, aseveró el fiscal.Uno de los tres testigos que presenciaron el accidente relató a este periódico, en julio del año pasado, que el 1.º de mayo de 2016, a eso de las 3 de la mañana, Mario Pleitez iba conduciendo una motocicleta en la carretera del puerto de La Libertad cuando una camioneta P-19-966 de Casa Presidencial se salió de la vía y chocó contra el motociclista.Este mismo testigo aseguró que observó cuando la seguridad esperó que la parte delantera de la motocicleta se desprendiera del carro para luego huir.Los abogados del imputado no hablaron respecto al caso ayer, pero la fiscalía explicó que “principalmente ellos (defensa) manifestaron que el acusado siguió una orden superior”. Se insistió al fiscal para que revelara quién supuestamente le indicó a Chávez que moviera la camioneta, pero no reveló esos datos.“Esa es una situación que, pues, por el momento no podemos decir. A la fiscalía le interesa encontrar el responsable del delito de fraude procesal. En este caso, quien dio la orden de mover la camioneta de un lugar hacia otro diferente”, manifestó el fiscal.La Cámara Penal de Santa Tecla había revocado las medidas sustitutivas que otorgó inicialmente el juez de Paz de La Libertad y le decretó la detención al capitán Chávez. Por lo tanto, desde noviembre ha estado detenido en el Estado Mayor Presidencial. La fiscalía informó que ayer solicitó que fuera enviado a un penal. “La petición que hoy (ayer) hicimos fue porque lo ordenó el fiscal general, Douglas Meléndez. Por lo tanto hemos solicitado que esta persona guarde detención en un penal como una persona común y corriente”, aseveró el fiscal al finalizar la audiencia, quien además dijo desconocer en cuánto tiempo resolverá la petición el juzgado. Chávez debe permanecer en prisión mientras el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla celebra el juicio en su contra.