Envían a juicio a cinco acusados de CIBERATAQUE

Lee también

E l Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla envió ayer a juicio a cinco acusados de los ataques cibernéticos en contra de LA PRENSA GRÁFICA, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas suficientes que acreditan la participación de los imputados.El juez consideró que Andrés Ortiz Lara, José Navarro, Mayra Lisseth Morán, Óscar Domínguez y Sofía Medina, gerente de comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador, tenían conocimiento acerca de a quiénes les pertenece la página www.laprensagrafica.com, y, a pesar de eso, decidieron clonar cada uno de los elementos del sitio web y publicar notas falsas.“Los imputados actuaron con pleno conocimiento de que la página web pertenece a otra persona y tuvieron la voluntad de crear el espejo del sitio web oficial ”, señaló el juzgador durante el fallo.En junio de 2015, los acusados utilizaron www.iaprensagrafica.com y laprensagraifica.com para difundir contenido falso.La fiscalía demostró que Dutriz Hermanos, de S. A. de C. V. es titular del dominio (es decir, de los nombres de las páginas web) y también del diseño de la página web de este rotativo, en el que se destaca la tipografía, colores y el logotipo. Para sostener aún más que son propietarios, agregaron la factura que evidencia el pago por la creación del diseño y la declaración jurada del propietario.“La declaración jurada de José Roberto Dutriz, representante legal, con la cual pretende probar que es propietario del dominio y página web. Otro aspecto relevante es que añadieron la impresión de la transferencia bancaria por el pago por la creación del diseño de la página”, explicó el juzgador.El juez señaló que los imputados realizaron las gestiones necesarias para crear el sitio web espejo: “En una de las conversaciones se evidencia que José Carlos Navarro le envió a una persona el presupuesto de lo que costará realizar el sitio web”, dijo.Asimismo, reiteró que existe evidencia de que los acusados elaboraron notas falsas para desacreditar a LA PRENSA GRÁFICA. Los cinco enfrentarán juicio por los delitos de falsedad material, violación de derechos de autor, violación de distintivos comerciales y agrupaciones ilícitas.El juez admitió todas las pruebas que presentó la FGR y Arístides Perla, apoderado de este medio de comunicación. “Una cantidad considerable de prueba fue admitida. Solo seis documentos no fueron admitidos por que son referentes al caso de El Diario de Hoy. También el juez incluyó los peritajes de GPS, peritajes de usuario y contraseñas”, explicó la fiscal del caso. Entre la documentación figuran los tres informes que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los cuales se explica la participación de Ortiz Lara y Morán. Estos demuestran que ambos pagaron dinero extra para permanecer en el anonimato cuando adquirieron el dominio y el alojamiento para clonar el sitio web de este rotativo.El objetivo, según la FGR, era confundir a la audiencia, por lo que decidieron utilizar la misma tipografía, diseño y colores similares a los del sitio web oficial, para luego publicar una entrevista falsa de José Roberto Dutriz, presidente de Grupo LPG.El juez también admitió la declaración del testigo Gabriel Trillos, director editorial de Grupo LPG, con la cual la fiscalía busca evidenciar que existe participación de otras personas.Bertha María Deleón, defensora de los imputados, le pidió al juez en su momento que esta declaración no fuera admitida porque le pareció que el testimonio era “totalmente impertinente a los hechos”, porque relacionaba a imputados que no aparecen en este proceso judicial.Sin embargo, el juez no solo admitió el testimonio, sino también la georeferenciación de llamadas realizadas como parte de las pericias. Un informe técnico que es parte del proceso muestra entre los contactos de la red al contacto identificado como “Nayib Bukele”, con el número 7608-2793 que, según un peritaje, era utilizado en la zona de la dirección de residencia registrada a nombre del alcalde de San Salvador.“Las pruebas que presentó la FGR fueron suficientes para determinar que el grupo sí cometió los delitos. Ahora solo hay que esperar la etapa del juicio”, dijo Arístides Perla, apoderado legal del periódico.La abogada Deleón dijo que estaba sorprendida con la resolución: “Mantenemos que ninguno de los delitos cumple y se probará en la etapa de juicio. Esto todavía no ha finalizado”, aseveró la defensora.Medina, por su parte, comentó que se sentía tranquila con la decisión del juez: “La verdad es que nosotros estamos tranquilos, no creo que esto nos siga afectando más. Somos seis jóvenes trabajadores; no tenemos nada que ver en la política y esto es un caso político”.Los imputados continúan bajo medidas sustitutivas; sin embargo, el juez les notificó que se venció el plazo que acredita la libertad. Les otorgó 48 horas para que cancelen sus fianzas. De no ser así, quedarán detenidos.Los cinco también eran acusados por el ciberataque a El Diario de Hoy, pero en este caso el juez decidió exonerarlos de todos los delitos porque la fiscalía no presentó la documentación necesaria. Solo será procesado Gilmar Erazo por agrupaciones ilícitas. La fiscalía presentará un recurso de apelación por esta decisión.