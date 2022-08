Envían a juicio a youtuber Roberto Silva por violencia contra la mujer

El Juzgado Especializado de Instrucción Para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación Para Las Mujeres de San Salvador decretó enviar a juicio al youtuber Roberto Silva Rugamas, quien es acusado por la representación fiscal por tres delitos contra la mujer.

En este proceso es señalado por expresiones de violencia contra la mujer, acoso a través de tecnologías de información y comunicación y difusión ilegal de información en perjuicio de Karina Sosa y Daniela Genovez, ambas militantes del partido político FMLN.

Al salir de la audiencia preliminar, Silva Rugamas dijo que aceptaba la resolución decretada por la jueza, "muy aceptable (la resolución), quiérase o no aunque no puedo hablar mucho por la reserva, si la jueza dio esa resolución que pasamos a sentencia pues allá se resolverá. Ahora todo queda en manos de Dios hay muchas cosas que no puedo decir", dijo.

Una de las víctimas en el proceso, que estuvo presente en la audiencia, dijo sentirse satisfecha por lo resuelto y que esta decisión ha sentado un precedente en la justicia salvadoreña, exhortó además a las mujeres que están pasando por esa situación a que denuncien este tipo de hechos.

"Quiero decirle a todas las mujeres del país y las que están pendientes que no son de El Salvador que esto está marcando un precedente importante para nosotras las mujeres y que todos los esfuerzos que se han hecho de instalación de este tipo de tribunales van avanzado a la protección de nuestros derechos y con este caso se marca un precedente importante", mencionó la diputada del FMLN por el Parlacen, Karina Sosa.

"No se vale difamar y agredir a través de cualquier medio a ninguna persona. Ustedes fueron testigos del cinismo y la prepotencia con la que este tipo nos agredía", dijo Karina Sosa al salir de la sala de audiencia. pic.twitter.com/xkW4s3yU1q — LPGJudicial (@LPGJudicial) August 26, 2022

El imputado deberá permanecer en prisión preventiva, según lo resuelto por la jueza y espera que el juzgado de sentencia convoque a la realización de la vista pública para resolver si es condenado o absuelto por los cargos señalados en su contra.

Silva fue capturado el 8 de marzo de 2021 luego que las víctimas relataron que el imputado cometió los delitos desde el sábado 7 de marzo, cuando las dos integrantes del FMLN fueron acosadas por él en un hotel capitalino en las jornadas de escrutinio final que realizaba el Tribunal Supremo Electoral (TSE).