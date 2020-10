Envían a juicio ligados a red de lavado de expresidente Antonio Saca

El Tribunal Séptimo de Instrucción de San Salvador realizó ayer una audiencia especial en la que determinó enviar a juicio a 10 vinculados a la supuesta red de corrupción que colaboró con el expresidente de la república Elías Antonio Saca, condenado a 10 años por lavado de dinero tras confesar el delito.

Los acusados habían sido absueltos por el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, en septiembre de 2019, ya que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó suficientes pruebas para que fueran llevados a juicio y fueron exonerados de cargos de manera definitiva.

Sin embargo, la FGR presentó un recurso de apelación ante la Cámara Primera de lo Penal y esta revocó la decisión del juez, por lo que ordenó que se realizara una audiencia especial para admitir las pruebas.

Los procesados son acusados por la Fiscalía de lavar unos $22 millones provenientes de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, presuntamente para favorecer al expresidente Saca.

El abogado Lisandro Quintanilla, quien forma parte de la defensa de uno de los imputados, dijo que el juez admitió y a la vez rechazó pruebas que fueron ofertadas para el caso.

“El juez tuvo a bien admitir toda la prueba y por último rechazó una prueba pericial que fue planteada por uno de los imputados, que no fue realizada en la etapa de instrucción”, señaló Quintanilla.

Los procesados son Óscar Edgardo Mixco Sol, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo, Ángel José Montoya, Oswaldo Octavio Orantes, Julio Roberto Zamora Bolaños y José Antonio Lemus Zaldívar, conocido como Antonio Lemus Simún, a quienes les atribuyen el delito de lavado de dinero y de activos.

Además, ha sido imputado Milton Romeo Avilés Cruz por el delito de casos especiales de delito de encubrimiento de lavado de dinero.

Según la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, durante la audiencia se informó que la Fiscalía solicitó al juzgador que el juicio se realicé en el Tribunal Cuarto de Sentencia, donde se encuentra el caso de la ex primera dama Ana Ligia de Saca, vinculada en el caso, en el cual también están siendo procesados los publicistas César Daniel Funes Cruz y Ricardo Ernesto Lemus Zelaya. Una decisión que está pendiente.

Además, el juez ratificó las medidas alternas a la detención de los acusados, por lo que serán procesados en libertad.

Lee también