Envían a la UMO al Hotel Las Palmeras luego que personas que no han sido enviadas a casa tras mes de cuarentena advirtieron se irían por la fuerza

En la noche del martes se vivieron momentos de tensión en el Hotel Las Palmeras, en el municipio de Sonzacate (Sonsonate), donde el Gobierno mantiene aisladas a personas que llegaron del extranjero hace poco más de un mes.

La PNC reforzó la seguridad en el perímetro del hotel Las Palmeras. Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Quienes se encuentran en este lugar estuvieron antes en la Villa Olímpica, en Ayutuxtepeque (San Salvador) y recién les dijeron que el tiempo que estuvieron en el primer centro no será tomado en cuenta y su tiempo de cuarentena se contará desde que fueron trasladados al hotel, por lo que algunos pasarán privados de su libertad hasta mes y medio.

La permanencia de los que están en cuarentena en el centenar de centros habilitados en El Salvador se ha visto marcada por la falta de información, exposición al contagio y amenazas con traslados a lugares con peores condiciones, según han denunciado varios de los afectados. Incluso ha tenido que intervenir la Sala de lo Constitucional y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para recordarle al Gobierno que cada persona tiene derecho a conocer sobre su estado de salud, ante la falta de comunicación de los resultados de las pruebas de covid-19.

En la noche del martes, la desesperación de los retenidos en el hotel llegó al punto de advertir que se irían por la fuerza si no los dejaban marchar a sus viviendas.

La Policía Nacional Civil (PNC) cerró totalmente cerca de un kilómetro del bulevar Las Palmeras.

Hasta donde se conoce, no hubo enfrentamiento entre la policía y las personas en cuarentena.

El Gobierno había asegurado que quienes ingresaran del extranjero pasarían un período de treinta días en cuarentena para verificar que no estuvieran contagiados de covid-19; sin embargo, desde las primeras retenciones en aeropuertos y fronteras se denunció que no habían condiciones de aislamiento adecuadas pues se encontraban mezclados en un espacio común los que llegaron de países con altas cifras de contagiados y de países con pocos casos de coronavirus, y agregaban al mismo centro a personas que llegaban en diferentes días.

Hasta este miércoles se contabilizan 4,411 personas en cuarentena controlada por el Gobierno, que asegura que los 117 detectados con covid-19 en los centros de contención ya venían enfermos antes de ingresar a El Salvador y los catalogan como "casos importados".

La mayoría de los que están en los centros y han resultado contagiados tras hacerles la prueba de covid-19 llegaron desde Guatemala. Ellos suman 26. Guatemala contabiliza hasta hoy 180 casos.

Por otra parte, los contagiados con covid-19 que fueron detectados en los centros tras llegar de Italia (país con más de 162 mil casos) son 10 y los que llegaron de España (actualmente con más de 177 mil casos) son nueve.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) procesa más de 356 denuncias por violaciones de derechos a los que han sido llevados a cuarentena por el Gobierno. El procurador Apolonio Tobar manifestó el martes en la Asamblea Legislativa que las denuncias incluyen el retiro de celulares, tal como se denunció hace días en redes sociales.

Un número desconocido de personas que ingresaron del extranjero y fueron puestos en cuarentena ya no pudieron salir de los centros, pues fallecieron por causas que no han sido esclarecidas públicamente por el Gobierno, que mantiene silencio sobre sus muertes y no las refleja en el conteo oficial. Uno de esos fallecimientos es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).