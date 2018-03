Envían a penal a joven acusado de portar una libra de marihuana

El Juzgado de paz de Ilopango decidió esta mañana enviar al penal La Esperanza, Mariona, a Daniel Avilés Alemán, tras ser acusado por dos policías de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.



Su caso será conocido por el Juzgado de Instrucción de Ilopango. De acuerdo con familiares y testigos del momento en que Avilés Alemán fue capturado, los dos policías lo detuvieron el pasado 10 de enero en la cancha de la residencial Alta Vista, aproximadamente a las cinco de la tarde. Los policías le dijeron, frente a una treintena de personas, que se lo llevaban detenido por esconder en su suéter una libra de marihuana, equivalente a $517.

"Daniel estaba jugando en la cancha. Él no andaba droga, no es pandillero ni se dedica a traficar droga. Le ayuda a su mamá en la panadería y en las tardes iba a la cancha. Esa droga que dicen que le han encontrado, en realidad los policías se la pusieron", dijo la hermana de Avilés.

Uno de los abogados, Luis Felipe Sánchez, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ha basado toda la acusación en la versión de los policías, pero que en la etapa de Instrucción demostrará que hay testigos que contradicen la versión oficial.

"Lastimosamente en esta audiencia inicial, porque así está establecido, no se podía presentar pruebas que respaldan la inocencia de Daniel. Pero en la etapa de Instrucción lo vamos a hacer, vamos a incluir, como parte de la estrategia, la prueba testimonial. Esa prueba revelará que Daniel no estaba huyendo de la patrulla, sino que estaba en la cancha. Esa prueba demostrará que no andaba droga", dijo Sánchez.