Envían a prisión a 6 vigilantes acusados de cobrar extorsión para pandilla en Mercado Central

Seis vigilantes acusados de colaborar con pandillas para el cobro de la extorsión a vendedores del Mercado Central de San Salvador fueron enviados a prisión este lunes mientras continúa el proceso en su contra en el Juzgado Undécimo de Paz, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades sostienen que los vigilantes aprovechaban su empleo para extorsionar a algunos comerciantes del mercado capitalino para luego trasladar el dinero recolectado a una pandilla.

Los imputados han sido identificados como Martín Alberto Montoya, Salomón Bustamante Alvarado, José Dolores Ascencio, Pedro Antonio Cortés Durán, José Antonio Montenegro y Rudy Alonso Murga.

Al momento de la captura, la Policía Nacional Civil (PNC) dijo haberles incautado cuatro radios de baja frecuencia, cuatro teléfonos celulares y $424 en efectivo.

El dinero, de acuerdo con las autoridades, no fue justificado por los seis vigilantes privados, por lo que creen pudo provenir del cobro de la extorsión.

Una de las defensoras, identificada como Maribel Sánchez, dijo que no les sorprendía el requerimiento presentado por Fiscalía, pero que era lamentable que la información arrojada para ese caso "no era nada" y que no habían parámetros "ni mínimos" para sustentar la detención.

Considera que la FGR lo hace "por pegar el atarrayazo y se llevan de encuentro a muchas personas".