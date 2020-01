Envían a prisión provisional a presunto violador en serie de San Miguel

Este miércoles se desarrolló en el Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel la audiencia inicial en contra de Marvin Omar Castro Rodríguez, de 23 años, acusado de abusar sexualmente de cinco mujeres, a quienes además les robó. La acusación detalla que también le robó a dos hombres que estaban con una de las víctimas de violación. Los ataques se cometieron en diferentes fechas.

El juez resolvió que Castro continúe en prisión provisional mientras la Fiscalía sigue las investigaciones para robustecer las acusaciones durante la etapa de instrucción.

La fiscal del dijo que el caso tiene reserva total por las circunstancias en que se cometieron los hechos y las víctimas tienen régimen de protección especial. Agregó que Castro podría enfrentar penas de entre 8 y 12 años de prisión por cada caso.

El imputado no estuvo presente durante la audiencia por razones que no fueron aclaradas de forma oficial. La fiscal dijo que el Juzgado era el encargado de hacer las diligencias para eso y que posiblemente no había suficiente personal para trasladarlo.

Castro fue capturado el domingo 19 de enero por resistencia y el viernes 24 lo acusaron por cuatro casos de abuso sexual y robos de los que hay siete víctimas, cinco mujeres y dos hombres.