Epidemiólogos: aún no termina primera ola

Médicos epidemiólogos, infectólogos y especialistas coinciden en que aún no se puede hablar de una segunda ola de coronavirus en El Salvador, porque aún no se ha terminado la primera. La tendencia en el país sigue siendo de aparecimiento de nuevos casos, cuyo número ha aumentado en los últimos días, según reporta el Ministerio de Salud (MINSAL).

Aunque anteriormente hubo una reducción en los nuevos contagios detectados, y estos llegaron a rondar los 80 diarios, nunca se llegó a cero.

Sin acceso. Los especialistas critican que el Ministerio de Salud haya declarado reservada la información sobre las pruebas de covid-19 que realiza la entidad.

“Desde hace dos semanas hemos visto este aumento, yo lo he podido constatar en mi práctica, han subido tanto las sospechas como los casos que se terminan confirmando como covid”, explicó el infectólogo Jorge Panameño, quien es parte del observatorio covid-19 que ha establecido el Colegio Médico de El Salvador.

“Desgraciadamente nos estamos comportanto como que no hay virus, pero el virus sigue allí. Hemos estado ya en una situación terrible, se estaba empezando a bajar, pero ahora los casos van de nuevo al alza y ojalá no volvamos a eso”, dijo.

Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), coincidió en que no puede hablarse de una segunda ola, porque no ha terminado la primera. “Desde el punto de vista estadístico epidemiológico, para hablar de una segunda ola se necesitan 30 a 35 días de silencio epidemiológico, es decir, cero casos, y eso no se ha dado”, aclaró.

Dijo que en el país lo que se dio fue un descenso de casos “bastante atípico”, sin aleatoriedad, y ahora un repunte de casos, o rebrote, un crecimiento poco significativo pero en progreso.

“Salud ha declarado en reserva los datos, de no ser así, podríamos entender cómo se propagó la epidemia”.



Óscar Picardo, UFG

“Esto se debe a condiciones de contagio y propagación, la gente se está confiando, está relajando las medidas de bioseguridad”, explicó.

La única forma de detener el rebrote, en opinión de ambos, es que la población vuelva a tomar conciencia sobre el uso de mascarillas, de aplicar el distanciamiento, de la desinfección o lavado de manos, para poder contener el ascenso de casos.

“Para hablar de segunda ola habría que llegar cero casos, cosa que no ha sucedido”, reiteró el Picardo.

Tanto Panameño como Picardo acotaron que existen dudas sobra la confiabilidad de los datos oficiales, sobre todo porque el Gobierno ha declarado información reservada lo que respecta a las muestras de covid-19.

Ordenar el manejo

El Dr. Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador, recordó que el país no logró aprobar de consenso una ley para el manejo integral de la pandemia, pese a que hubo constantes llamados de diferentes sectores de la sociedad.

“Hay muchas consultas por infección respiratorias agudas, entre las que se confirman casos de covid”.



Dr. Jorge Panameño, infectólogo

En lo más álgido de la emergencia, el Ejecutivo tomó medidas como el confinamiento obligatorio y la detención e internamiento de personas en los denominados centros de contención, que luego fueron declarados inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Sala mandó a Ejecutivo y Legislativo a acordar una ley , pero esto no se hizo.

“La Asamblea Legislativa debería aprobar una nueva herramienta legal para quitar la discresionalidad al manejo de la emergencia”, indicó el Dr. Brizuela.