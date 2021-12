Época navideña dispara la movilidad: Médicos advierten de posible rebrote de covid-19

La época navideña y de fin de año ha disparado la movilidad de los salvadoreños, superando en casi 55 % a los niveles previos a la pandemia de covid-19. Este comportamiento preocupa a los médicos, porque temen un rebrote de casos.

Las mediciones de Google Mobility Trends muestran que entre el 14 de noviembre y el 4 de diciembre, es decir, en un lapso de 20 días, la movilidad de las personas hacia determinados lugares aumentó hasta en 15 puntos porcentuales.

En comparación con los niveles anteriores de la pandemia, las visitas a supermercados y farmacias son las que más han aumentado. Según Google, hasta el 4 de diciembre la movilidad en esos lugares fue 54.57 % mayor, 14.86 puntos porcentuales más que el 39.71 % reportado el 14 de noviembre.

En segundo lugar están las estaciones del transporte público, que reportaron un aumento del 40.43 % respecto al periodo prepandemia y de 15.29 puntos en comparación con el 14 de noviembre.

Las visitas a comercios y lugares de recreación han aumentado 28.57 %, pero solo en 20 días ese porcentaje creció en 12.71 puntos.

Incluso las visitas a parques y espacios al aire libre han aumentado. La movilidad en estos espacios superó por primera vez el nivel anterior a la pandemia el 31 de octubre pasado, pero el 11 de noviembre se ubicó en terreno negativo. Nueve días más tarde, el 20 de noviembre, volvió a los números positivos y hasta el 4 de diciembre la movilidad en estos espacios fue 9.43 % superior al nivel previo al coronavirus.

En contraste, el tiempo que los salvadoreños pasan en sus casas se ha reducido aún más en los últimos días. Del -1.14 % reportado el 14 de noviembre pasó a -3.14 % el 4 de diciembre.

Además, el índice de rigor calculado por la británica Universidad de Oxford confirma que las restricciones de movimiento se han reducido aún más. El índice de rigor calcula qué tan estrictas son las restricciones en cada país. Se basa en indicadores como los cierres de escuelas, de lugares de trabajo, del transporte público, cancelación de eventos públicos, restricciones a reuniones públicas y controles de viajes internacionales.

Se expresa en una escala del 0 al 100, donde 0 indica la ausencia de controles y 100 es el nivel más alto de restricciones. Hasta el 15 de noviembre, el índice de rigor en El Salvador se ubicó en 27.78, inferior al 32.41 de septiembre.

Piden mantener medidas

El infectólogo Jorge Panameño instó a no relajar las medidas, aunque los casos se hayan reducido. "No hay que confundirse con el hecho de que ha disminuido el número de casos y la mortalidad asociada al covid. Eso no significa que ya pasó la pandemia", advirtió el médico.

El lunes, el ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo en una entrevista televisiva que la cantidad de casos diarios ha bajado hasta 120. Sin embargo, el sitio oficial covid19.gob.sv no ha actualizado estos datos desde el 27 de noviembre.

Panameño sostuvo que las personas deben tener más precaución en esta época, porque las reuniones y salidas tienden a aumentar. "En estos días es cuando más cuidado debemos tener, porque la situación epidemiológica en el mundo está bien complicada", agregó.

El epidemiólogo Wilfrido Clará reiteró que el aumento de la movilidad podría generar un rebrote o incluso una cuarta ola. "Lo que podría suceder es que a raíz de estas fiestas y todo eso, pudiera haber un rebrote o pudiera haber una cuarta ola en enero", afirmó.

El también epidemiólogo Alfonso Rosales coincidió con Panameño y Clará. El experto recordó que el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó a ómicron como una variante de preocupación. El organismo ha advertido que esta variante presenta varias mutaciones que pueden afectar las características del SARS-CoV-2, siendo más fácil de transmitir la enfermedad o generando casos graves.

"Si esa variante viene a El Salvador en la época navideña, y la gente está haciendo compras en los malls (centros comerciales), supermercados; entonces la variante va a circular con mayor intensidad y va a producir un mayor número de casos", explicó Rosales. "Eventualmente va a venir a El Salvador y yo no creo que se tarde mucho", agregó el epidemiólogo.

La semana pasada, Estados Unidos - donde residen millones de salvadoreños y muchos de ellos eligen esta época para visitar a sus familiares en El Salvador - confirmó su primer contagio con ómicron. Sin embargo, desde el 17 de noviembre la Dirección General de Migración y Extranjería dejó de exigir la vacunación y la prueba de covid-19 negativa a todos los viajeros que deseen ingresar al país. "Eso significa que siempre y sobre todo si no se toman medidas para entrar al país, siempre estaremos bajo riesgo", valoró Panameño.

El médico también lamentó que el Ministerio de Salud (MINSAL) no haya implementado medidas de prevención durante estas fiestas. "Es una pena que no se hayan tomado medidas desde el sistema de salud, para ver cómo se hacía nuestra temporada de compras navideñas, que todo mundo espera, pero con los menores riesgos posibles", sostuvo.

Una de las recomendaciones de los médicos es que la población que aún no tiene la vacunación completa, o que no cuenta con la primera dosis, asista a los centros habilitados por el Gobierno para comenzar su proceso de inmunización.

Hasta el 6 de diciembre, el sitio oficial covid19.gob.sv. reportó 4,431,060 primeras dosis aplicadas y 4,080,369 personas con las dos inyecciones. El Gobierno ha habilitado la vacunación para 5,700,208 personas de 6 años y más, por lo que casi 1.27 millones de personas no han recibido ni una dosis.

No obstante, aún con la vacuna, los médicos piden no bajar la guardia. "Las personas que estén vacunadas no significa que no se puedan infectar, por eso es que no hay que bajar la rigidez de las medidas de prevención aunque esté vacunado", dijo el epidemiólogo Wilfrido Clará.

El médico instó limitar las reuniones familiares y asegurarse que sea entre personas vacunadas, así como evitar el intercambio de besos y abrazos. "Es importante hacer hincapié que la pandemia no ha terminado y que a pesar de estar vacunados el riesgo siempre existe de poder infectarse", insistió Clará.

Los médicos también recordaron a la población hacer un uso apropiado de la mascarilla, es decir, debe cubrir nariz y boca. Además, mantener una distancia de 1.8 a 2 metros y evitar aglomeraciones. Además, solicitaron evitar las salidas innecesarias y disminuir los traslados hacia supermercados, centros comerciales y evitar los lugares mal ventilados.