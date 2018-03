Equipo de bombeo dañado deja sin agua a Turín

Lee también

Los trabajos de reparación en el equipo de bombeo de agua potable situado en el barrio La Unión han dejado por más de una semana sin el vital líquido a los pobladores de Turín, Ahuachapán. El desabastecimiento afecta a los tres barrios, dos cantones y las 14 colonias donde viven aproximadamente 10,000 personas.Los habitantes del municipio manifestaron que desde el jueves pasado dejaron de recibir el agua en sus casas, sin tener ningún tipo de aviso que les alertara y de esa manera poder abastecerse.“Es todo el municipio al que han dejado sin agua, ya vamos sobre ocho días y no vemos que la situación mejore”, comentó Lidia Franco.La mujer de 71 años explicó que a diario la ANDA envía un par de pipas que recorren algunas colonias de Turín, pero que el líquido que se transporta en estos camiones resulta insuficiente.“Son dos camiones que mandan con agua, pero se acaba en poco tiempo y no alcanza para todos, ahí tenemos que andar corriendo por un cantarito de agua”, señaló.Otras personas explicaron que pese a que existe el desabastecimiento de agua, las actividades en los diferentes centros escolares no se han suspendido, pero sí han recortado los tiempos de trabajo.“Nos han pedido que enviemos a nuestros hijos con botellas llenas de agua, porque en las escuelas no cae. Lo único que han hecho en las escuelas es que salen más temprano, para no iniciar mal el año escolar”, dijo Ricardo Canales, padre de familia.Por su parte, trabajadores de la ANDA explicaron que la única bomba que se encarga de extraer el agua de un pozo ubicado al sur de la ciudad se dañó, por lo que se dejó de suministrar el servicio.“El único equipo que tenemos en todo Turín se dañó, presentó una falla electromecánica, por lo que tuvo que ser desmontado para su reparación”, comentó una fuente de la ANDA que pidió el anonimato.La parte dañada fue trasladada a los talleres de la autónoma para que fuera reparada.