Era buscado por violación de menor

El pasado domingo, personal policial de la delegación de Cuscatlán, capturó a un hombre identificado como César Nieto de 64 años, quien es acusado del delito de violación en menor e incapaz. La detención se realizó en el caserío Los Mejías, del cantón La Loma, en San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán.

De acuerdo con la información brindada por la PNC, la captura tuvo lugar durante un patrullaje preventivo.

"Todos los días se realizan patrullajes preventivos en diferentes zonas del departamento, y ahora más con la cuarentena domiciliar decretada por el gobierno, la idea es verificar que las personas cumplan la medida. En este caso un grupo de agentes patrullaba la zona, donde se detiene a este sujeto y se consultan sus datos en el sistema policial, y apareció que tenía orden de captura vigente, por lo que fue detenido y remitido a la delegación", comentó la fuente de la PNC.

Según las autoridades policiales, el detenido no está perfilado como pandillero, sin embargo estará sujeto a una investigaciones para descartar cualquier vínculo con pandillas y si participó en algún otro delito. Nieto era prófugo de la ley desde hace algún tiempo, y estaba siendo requerido por un juzgado del departamento de Cuscatlán. El delito que se le imputa es el de la violación de una menor. La Policía no detalló las circunstancias en las que ocurrió el abuso, ni el lugar, ni la fecha, ya que dijeron no tener la información.