Ernesto Castro a la comunidad internacional: “Si no van a ayudar, no estorben”

Ernesto Castro (Nuevas Ideas), presidente de la Asamblea oficialista, se unió esta tarde a los ataques del oficialismo salvadoreño contra la comunidad internacional, luego que esta señalara que el régimen de excepción instalado en el país no cumple con estándares internacionales de Derechos Humanos.

El presidente del órgano legislativo aseguró, durante la conferencia en que ministros presentaron nueve iniciativas para, según el oficialismo, tener más herramientas de combate a las pandillas, que la comunidad internacional defiende pandilleros, tal como lo ha señalado en los últimos días Nayib Bukele.

“A la comunidad internacional, que se está manifestando defendiendo a todas luces a estos criminales terroristas, que si no van a ayudar, que no estorben, que en este país nosotros vamos a tomar las decisiones, porque nosotros estamos poniendo los muertos y eso tiene que acabar”, indicó Castro.

“Es fácil estar hablando desde la comodidad de sus oficinas, pero no están en las comunidades donde a los padres les están matando a sus hijos, a los hijos les están matando a sus padres, a los padres les están violando a sus hijas, y eso no es justo que esté viviendo este país”, prosiguió Castro su diatriba, en la que no hubo ninguna mención a cómo esto ha sido posible pese a la supuesta efectividad del Plan Control Territorial que el gobierno pregona como uno de sus principales logros.