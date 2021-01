Ernesto Muyshodnt asegura que el 64% de capitalinos atribuye problemas de basura a Mario Durán y Rolando Castro

El alcalde capitalino, Ernesto Muyshodnt, aseguró esta mañana en una entrevista televisiva que la población también atribuye bloqueos de parte de miembros de ASTRAM al candidato por Nuevas Ideas, Mario Durán y al ministro de Trabajo y Previsión social, Rolando Castro.

Según el alcalde, esta afirmación la hace con base en una encuesta interna realizada por la Alcaldía a los capitalinos, la cual reflejó que un 64% opina que los problemas de recolección de basura se deben a acciones por parte de Mario Durán y Rolando Castro.

“A pesar de todos los bloqueos y adversidades que nos ha tocado enfrentar, a pesar de este tema de la basura recibí el día de ayer una encuesta que realizamos durante la semana pasada donde nos dice que el 64% de la población atribuye el problema de la basura a bloqueos externos, a Mario Durán, a Rolando Castro y a temas estrictamente electorales. Nos han golpeado con cerca de un 23% de la población que cree que es culpa de la Alcaldía”, dijo Ernesto Muyshondt.

Según el alcalde, el servicio de tren de aseo en San Salvador era normal hasta que se nombraron candidatos a alcaldes para la alcaldía de San Salvador.

“¿Por qué en dos años y medio no habíamos tenido problemas de recolección de basura? ni un solo problema. Luego de que ellos nombran candidato y el candidato nombra como jefe de campaña a Rolando Castro empiezan a surgir toda una serie de bloqueos, ataques, cierres a nuestros centros de operaciones. Es algo electoral, cada quien tiene sus estrategias, lo que no se vale es dañar a la población”, indicó el alcalde de San Salvador.

Sin embargo, según expresó el funcionario, esto no ha traído problemas con el Gobierno de Nayib Bukele, mucho menos con el presidente que dice “no compartir este tipo de ataques”, de los cuales señalan como responsables a miembros de su partido, Nuevas Ideas.

“He hablado con él (con Nayib Bukele) sobre estos ataques. Él me dice que no comparte este tipo de acciones, que no comparte de este tipo de formas”, contó. Agregó que también le ha comentado sobre ataques a él y a su familia, señalando siempre a Mario Durán y a Rolando Castro. Explicó cuáles habían sido los ataques.

“Hostigamiento, persecución. Una persona muy vinculada a Rolando Castro nos puso cámaras hacia mi vivienda, también a mi esposa la seguían cuando sale a correr en las mañanas, la acosaban con motocicletas, vehículos, etc. Todo eso se lo hice de conocimiento a Nayib y él simpatiza con que ese tipo de cosas no se hagan y creo que puso orden en ese sentido”. enfatizó Muyshondt.

El alcalde también criticó a Mario Durán por tratar de compararse al presidente Nayib Bukele. “Mario Durán no es Nayib Bukele. Él trata de bañarse en Nayib Bukele y compararse a él y decir que va a ser mejor que Nayib Bukele y creo que ahí es donde está fallando bastante”, expresó Muyshondt.

Por otro lado, dijo que durante su gestión ha realizado hasta seis obras por día y enfatizó que la reforma que permitirá el voto de alcalde por rostro le favorecerá en las próximas elecciones de febrero. Según comentó, obras como el parque Hula Hula, Smart City, el Parque Cuscatlán y la Biblioteca Digital, próxima a inaugurar la otra semana, han marcado la buena gestión de su período en la Alcaldía de San Salvador.

También, según palabras de Muyshondt, ha tenido varias diferencias con su partido, ARENA.

“Yo he tenido mis diferencias muy grandes con mi partido. En cuanto a la asignación de recursos para enfrentar la pandemia tuvimos una diferencia muy grande. Se habían hecho acuerdos de partido que no se cumplieron, se hizo una asignación de recursos totalmente injusta que al final ni se ha cumplido con esa asignación, pero si se hubiera cumplido a San Salvador le daban $14 habilitante para enfrentar la pandemia. A otros municipios les daban más de $700 por habitante. Eso en base a una negociación que se hizo de manera inconsulta por el partido y que luego se acordó corregir y que no se hizo. Cuando se abrió el proceso de internas mi partido permitió que se inscribiera un candidato enviado por Rolando Castro a atacarme, a supuestamente competir conmigo, a hacer giras en los medios de comunicación. Eso era lo que le habían encomendado", finalizó.