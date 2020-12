Ernesto Muyshondt dice que demandará al Gobierno por deuda de más de $40 millones en tasas municipales

Según el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el Gobierno adeuda más de $40 millones en concepto de tasas municipales de diferentes instancias del estado, las cuales han dejado de pagar el tributo correspondiente.

El edil mencionó, ayer, que durante la gestión del FMLN y la actual del presidente Nayib Bukele acumularon esa deuda millonaria, pero acotó que en el Gobierno de izquierda, lograron hacerle un abono a las arcas de la comuna, de más de $10 millones de dólares. En cambio, con la actual gestión, no están recibiendo la deuda pendiente, por lo que procederá a tomar medidas judiciales.

"Vamos a tener que proceder a embargar bienes del Estado que no lo queríamos hacer, pero no nos dejan otra alternativa, porque ni Gobernación, ni el ministerio de Obras Públicas, ninguna dependencia del Gobierno nos pagan tasas municipales. Bienes muebles e inmuebles que estén a nombre de estas dependencias del Gobierno y que deben tributos, serán embargados" dijo el alcalde.

Además denunció que ha tenido un bloqueo sistemático en su gobierno municipal por parte del Ejecutivo, como el impago del FODES a las alcaldías.

“Tenemos problemas para el pago de salarios y con los proveedores, porque Hacienda no ha hecho los desembolsos. A esto se suma la deuda del Gobierno”, sostuvo el edil.

"Tenemos tres financiamientos aprobados, pero porque el ministro de Hacienda no nos ha querido dar categorización, no hemos podido tomarlos, porque la Superintendencia del Sistema Financiero nos ha bloqueado, no hemos procedido a emitir $32 millones de títulos", dijo.

Aseguró que están pendientes de ejecución la construcción de la biblioteca municipal, 29 canchas y el hospital municipal.