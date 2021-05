Ernesto Muyshondt responde a ministro de Seguridad sobre su viaje al extranjero

El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt salió en defensa de las declaraciones que dio Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, sobre la salida del exfuncionario del país.

“Es parte del acoso y el hostigamiento que hagan noticia los ministros y funcionarios de este régimen cuando algún adversario político que no debe ni teme nada, salga del país, aclaró.

Muyshondt dijo a LA PRENSA GRÁFICA que su salida fue porque se puso la vacuna del covid ya que no se quiere poner la que han traído al país, “yo me quise poner la gringa, no la china”, aclaró.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro dijo en una entrevista televisiva:"tenemos el control de todos los exalcaldes y exdiputados que han salido del país”, informando que sabían de la salida del exalcalde capitalino.

En sus cuentas sociales, el Ernesto Muyshondt publicó un mensaje hacia el presidente de la República y demás funcionarios. “Bukele podrá seguir usando los recursos y aparato de Estado, a sus compinches y a los delincuentes de su Gobierno para hostigar, perseguir y acosarme a mi y a mi familia; pero no podrá callarme, ni mucho menos me hará abandonar mi país”, denunció.

Además dijo que seguirá señalando los fracasos y la corrupción del actual Gobierno, los ataques hacia otros países y los atropellos a la democracia, institucionalidad y libertad del país.

“Si me quiere callar, que me mande a matar o a meter preso, como hacen sus colegas dictadores de Nicaragua, Venezuela, Cuba, etc”, enfatizó.