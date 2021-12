"Es crear una ciudad para una élite, para un grupo privilegiado", padre Andreu Oliva sobre creación de Bitcóin City

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, se refierió esta mañana en una entrevista radial a la creación de la recién anunciada "Bitcóin City" y la emisión de bonos en la criptomoneda, que fue adoptada por El Salvador como moneda de curso legal en septiembre pasado.

Respecto a la emisión de los $1000 millones para la emisión de un bono en bitcóin, Oliva aseguró que hay muchas preguntas de incertidumbre, debido a que ningún país tiene experiencia en esta área y que es peligroso hacer una emisión con la criptomoneda por su alta volatilidad.

"Parece que todo esto queda bien, queda muy cool, muy moderno pero no se estudia ni se analiza todas las consecuenciasque tiene, y puede poner en una situación muy crítica la economía de El Salvador, pero puede casusar grave perjuicio a la ciudadanía, porque la ciudadanía vamos a tener que asumir esa deuda del Estado, pagarla con nuestros impuestos y una deuda que no se sabe a quien va beneficiar, mientras que los que se supone van a vivir en esa ciudad, el Bitcoin City, ellos no van a pagar impuesto de por vida", dijo.

Oliva también aseguró que esta deuda para el país implicaría exigir a la población pagar sus impuestos en la criptomoneda, volviendo su uso obligartorio y no opcional como se ha manejado hasta la fecha.

Por otra parte, indicó que la creación de la Bitcoin City sería para un grupo con privilegios, que tengan el dinero para comprar alguna propiedad o tener algún negocio en la misma, lo que vendría a profundizar más la desigualdad en el país ya que a estas personas se les proporcionarían todos los servicios sin pagar impuestos mientras que el resto de la población seguiría pagando impuestos y viviendo con limitantes.

"Quien tenga mucho dinero le puede interesar ir a vivir a esa ciudad o al menos tener su residencia en ese lugar y no pagar ningún impuesto y eso va generar una gran evasión de impuestos en El salvador y que el país no tenga los recursos que necesita para financiar al Estado para entregar los servicios que debe entregar a la población"

"Es crear una ciudad para una élite, para un grupo privilegiado con todos los beneficios mientras esos beneficios los vamos a pagar todos los salvadoreños", agregó.

Oliva aseguró que con este tipo de proyectos y otros que ha planteado el gobierno de Nayib Bukele se ha evidenciado que no buscan el beneficio de la población por lo que llamó a reflexionar cada decisión gubernamental y no dejarse llevar por el discurso oficialista.

"Es importante hacer un llamado a la población a estar atentos y no dejarse llevar por la propaganda, por la publicidad, sino ver hechos concretos y analizar cada decisión gubernamental a quién beneficia porque hasta ahora hemos visto que los intereses del gobierno no coinciden a los intereses de la población", finalizó.