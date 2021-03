"Es extraño que el presidente Bukele hable de veto sobre una ley que no ha sido aprobada": diputados desmienten aprobación de Ley de Agua

Después de conocerse que la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó nuevos lineamientos sobre la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y además otros artículos referentes a la administración del agua en El Salvador, el presidente Nayib Bukele aseguró en Twitter que la Ley del Agua había sido aprobada, sin embargo, la misma sigue en estudio.

El presidente de la república hizo público cerca de la medianoche del martes que vetaría la "ley del agua aprobada por los diputados salientes". A través de su cuenta de Twitter advirtió además que de ser superado el veto sería la nueva Asamblea Legislativa la que la derogaría antes de que esta entrara en vigencia, sin embargo, tal ley no ha sido aprobada y sigue en estudio, indicaron algunos diputados.

Ante esas declaraciones realizadas por el presidente, este miércoles por la mañana el diputado del PCN, Raúl Beltrhan Bonilla, enfatizó que no se ha aprobado ninguna ley de agua y explicó que lo que abordaron ayer era para dejar un avance en dicha ley, la cual debería retomar la nueva Asamblea.

"Recuerdo toda la pataleta que se hizo cuando se discutía a mediados del año pasado que ANA estaría integrado por 5 públicos y 2 privados. Se armó aquí el "jelengue", hoy se dejan 5 miembros que sean del gobierno para que conformen la junta directiva de ANA... si el señor presidente no quiere los 5 del gobierno que ponga de otro lado, ese es el derecho que él tiene, pero es totalmente mentira que se haya aprobado la ley", dijo Bonilla.

"La ley no sale a tiempo. El pueblo salvadoreño conoce todas las confrontaciones que hubo que desfilaban instituciones, organizaciones fantasmas, no fantasmas... ahí tenemos los resultados, no se salió a tiempo con el agua", sumó.

También la diputada del FMLN, Dina Argueta, expresó que no entendía por qué el presidente Bukele habla de "un veto", si la ley no ha sido aprobada, sino que solo algunos artículos que la conforman. Según Argueta, se han avalado 50 artículos de 160.

"Ayer aprobamos varios artículos, entre ellos, uno tiene que ver con conformación de la junta directiva de ANA. No se ha aprobado ninguna ley. Por eso es extraño cuando uno escucha 'se va a vetar'. El presidente tiene todas las facultades para vetar pero cuando ya ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, la Ley General de Aguas por ahora está en estudio", indicó la diputada.

De parte de GANA, Guillermo Gallegos dijo que la nueva legislatura deberá revisar lo aprobado en la Ley de Agua y decidir si continúa o si vuelve a iniciar la discusión en el tema, además aseguró que no habrá privatización de agua en el país.

"No ha habido consulta con la presidencia y cuando tiene que ver con el gobierno debe de haber una consulta y no hacerlo sin previa consulta... Lo que sí deben tener seguro es que siempre habrá la intención de no dejar que se privatice el agua", informó Gallegos.

Gallegos (GANA) asegura que nueva legislatura deberá revisar lo aprobado en la Ley de Agua y decidir si continúa o si vuelve a iniciar la discusión en el tema. Garantiza que no habrá privatización del agua. pic.twitter.com/pfjpggMYxA — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 24, 2021

Este martes, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa se reunió para avanzar con la Ley de Agua y aprobó que solo entidades del Estado designen a los administradores del agua. Siendo así que sería el presidente de la república quien nombre al presidente de la ANA y que los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Salud y Economía nombrarían a un director cada uno para que conformen la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua.