Es inaudita actuación de Bukele de demandar a LPG, dice Parker

Los partidos políticos reaccionaron hoy a la decisión del alcalde capitalino,Nayib Bukele, de demandar a La Prensa Gráfica y de ordenar el no ingreso de algunos medios de comunicación a sus conferencias de prensa.Bukele anunció ayer que demandaría a La Prensa Gráfica por divulgar información pública sobre un millonario contrato de compra de cámaras para complementar el sistema de vídeo vigilancia en la capital. El alcalde dijo que con eso se dañaba al concejo municipal.Sin embargo, el diputado Rodolfo Parker, del PDC, dijo esta mañana que es inaudita la actuación de Bukele y parte de su concejo municipal de buscar demandar a periódico y no permitir ingreso a sus conferencias.Ernesto Muyshondt, de ARENA, consideró lamentable que un funcionario público no sea tolerante a la crítica periodística.El FMLN, que llevó al cargo a Bukele, considera lo contrario. El diputado Misael Mejía dijo que el partido respalda cualquier decisión del alcalde Bukele para demandar a periódico y bloquear el ingreso a medios.