La decisión de los magistrados impuestos por el Gobierno en la Sala de lo Constitucional de permitir la reelección presidencial inmediata es la consolidación de una dictadura, de acuerdo con el análisis que hacen diferentes sectores de la oposición salvadoreña.

La noche del viernes fue difundido el documento de 28 páginas que elaboró la Sala y con el que dejaron sin validez el precedente de anteriores magistrados constitucionalistas, que acuerparon que la alternancia en el ejercicio del poder es obligatoria en El Salvador.

En repetidas ocasiones, los magistrados impuestos señalan que es "erróneo" el análisis hecho por sus antecesores, pese a que está fijado en la Constitución que la reelección no es posible.

"Acá ya no estamos hablando de un tema de respetar las reglas democráticas, si no de imponer por la fuerza mi voluntad. Esto se pasa a un plano de facto, ya ni es político si no que es un tema de imponer la voluntad", plantea el director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, en un análisis inicial que hace sobre la decisión que tomó la Sala.

Desde su perspectiva, los magistrados impuestos por el Ejecutivo van a hacer que su resolución sea cumplida "pese a que es ilegítima", debido a que la dictan personas que fueron electas para sus cargos sin seguir el debido proceso.

Escobar considera que la actual administración presidencial está repitiendo la tendencia de perpetuarse y concentrar el poder. "Concentrar poder o querer permanecer en él nunca trae beneficios, por el contrario, siempre acarrear violaciones a derechos fundamentales", advierte el directivo de AC.

En tanto, el exmagistrado constitucionalista Rodolfo González plantea la siguiente interrogante: "¿Por qué tenemos que decir que es una sentencia del máximo tribunal del país?", dijo en un foro en redes sociales realizado en la noche del viernes.

En su análisis, González razona que los actuales magistrados carecen de legitimidad porque "son unos fulanos impuestos a punta de fusil el 1 de mayo".

Por tanto, sostiene que la decisión que abre la posibilidad a una reelección inmediata "no tenemos por qué aceptarla, porque no hay legitimidad de origen" y debido a que la Constitución prohíbe la reelección en esos términos y mandata a que haya alternabilidad.

Los partidos políticos de oposición también rechazan y condenan la decisión de la Sala, pero además cuestionan la postura tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la que también avalan la ruptura del orden constitucional.

"La conducta del TSE es servil y con miedo a denunciar la resolución arbitraria y atropellante a nuestra democracia, a la misma Constitución", enfatiza el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara.