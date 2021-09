"Es la hora en que ellos entran al recinto a comer": la explicación de un trabajador del Zoo sobre vídeo de dos leones rasgando desesperadamente una puerta

El video del león y la leona del Zoológico Nacional de El Salvador rasgando una puerta y una pared, aparentemente desesperados, no tiene que ver con maltrato o abandono. Al menos eso es lo que asegura un trabajador del resguardo de animales.

En el video, difundido en varias cuentas de Twitter, encendió las alarmas de los usuarios de redes sociales, quienes recordaron, entre otras cosas, la promesa que hiciera el gobierno en 2019 de cerrar el recinto, durante años envuelto en polémicas por las constantes muertes de animales y denuncias de maltrato.

La explicación que el empleado del zoológico ha dado al comportamiento que se ve de los animales, registrado en el video, es que es la hora en la que ambos ejemplares acostumbran a ser alimentados. Es por ello, asegura, que llegan a esa puerta, a la que entran todos los días, y pasan al área donde ingieren alimentos, como pollo y carne.

"Esas puertas tienen unas cadenas que se suben con una polea, ellos entran al otra área, y es ahí donde comen. Es la hora en que entran a comer", comentó un trabajador que labora en el lugar desde 2007.

Si bien él no es el responsable de alimentarlos, sino otro de sus compañeros, el trabajador dijo haber visto el vídeo que se ha difundido en redes sociales, algo que para él es malintencionado.

"Quieren que se cierre el zoológico, pero a dónde se van a llevar a estos animales, ellos están acostumbrados a estar, aquí conocen a sus cuidadores; ellos no pueden ir a un área libre, no puede cazar, a ellos hay que alimentarlos como a un niño", agregó.

Los dos ejemplares del vídeo pasan la mayor parte del día echados bajo un árbol, y solo se levantan por algunos momentos para jugar o acariciarse. "Este león no quiere a esa leona, a la que quería es a la que murió, pero hoy como se quedaron solos la acepta un poco, pero no la quiere igual. Nosotros conocemos a todos los animales porque trabajamos aquí, no venimos a hacer un vídeo para hacer daño", agregó la fuente.

Silvia Rodríguez, una visitante del parque, llegó el pasado viernes al zoológico para averiguar si hay maltrato contra la pareja de felinos. "Vi un vídeo en el que estos dos leones quieren salir, están rasgando una puerta, ¿por qué hacen eso?", consultó. La joven se veía un tanto preocupada, pero luego que los trabajadores le explicaron sobre su comportamiento, se quedó a gusto con la explicación y se retiró.

Durante más de dos horas La Prensa Gráfica recorrió la mayor parte de las instalaciones del único zoológico nacional con el que cuenta El Salvador. Además del león, hay leopardos, jaguares, una cebra, jabalíes, venados, monos, cocodrilos y aves.

El lugar donde se exhiben las serpientes permanece cerrado "hasta nuevo aviso", dijo uno de los vigilantes del lugar. El zoológico ha cambiado. Hoy hay menos especies, hay algunas jaulas que están vacías; otras tienen un rótulo indicando que ahí habita una especie, pero se ve otra o ninguna.

Algunos monos y aves no lucen del todo sanos. De igual forma, durante el recorrido se pudo observar varios depósitos con frutas, pedazos de sandía, elote tierno, algunos tallos y verduras que eran aprovechados por los primates del lugar.

Hay jaulas en las que en el pasado había una pareja de animales, hembra y macho, pero ahora solo hay uno de ellos. El otro murió. La versión de los trabajadores es que el gobierno quiere que el zoológico "sea autosostenible" económicamente, pero, según ellos, luego de la emergencia por la pandemia del covid-19, en 2020, las cosas ya no han sido igual. "La gente no viene como antes, hoy vienen pocos, ya no vienen estudiantes porque estudian desde la casa, y aparte de ello están pidiendo la cartilla de las vacunas de covid-19 para dejarlos entrar", explicó otro empleado.

Según él, las personas llegan y se van enojadas, luego que no les permiten acceder al lugar por no portar su cartilla de vacunación. La calles y senderos del Zoológico Nacional lucen bien, limpios y las jaulas aseadas, pero hay algunos techos recubiertos con plástico, algunas divisiones que se complementan con vara de bambú, y las jaulas donde habitan las aves lucen descuidas. En ese lugar también hay rótulos con información sobre un ave en particular, pero las jaulas están vacías.

Los responsables del cuido no tienen cifras de cuánto dinero ingresa al mes, solo que es el fin de semana, sábado y domingo, cuando más personas llegan al lugar. El parque abre de las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, de martes a domingo.

Fundado en 1953, durante el gobierno de Óscar Osorio, y con una extensión de 8.5 manzanas, el zoológico ha perdido a algunos ejemplares insignia, tal es el caso de "Alfredito", el hipopótamo que les gustaba a los niños; y la famosa elefanta "Manyula", de los que solo han quedado representaciones en piedra y cemento. Una estatua color gris de la elefanta "Manyula" y una color café marrón, de "Alfredito", adornan los jardines. Durante largos 7 meses del año 2020, los ejemplares del zoológico no recibieron visitas de humanos. El resguardo animal reabrió las puertas el 10 de octubre de ese mismo año y ahora está abierto al público.

El caso de la pareja de tigres que hay en el lugar es otro curioso. Según los cuidadores, la hembra sale al área de exhibición al público un día, y el macho sale otro día, ya que no pueden estar juntos. "Si los dejamos juntos, se matan, ellos solo están juntos cuando la hembra anda en celo", agregó un trabajador. El tigre macho y el león macho son los que lucen con bajo peso. En el caso del león, con poco pelaje y melena, y a la altura de vientre, se puede observar su delgadez.

En los 68 años de existencia del zoológico hay muchas historias, algunas conocidas y otras no. "Hace años, uno de los leones que vivía aquí, logró subir a una rama que estaba un poco baja, se salió de la jaula y anduvo suelto, hasta que lo mataron para que no hiciera daño", aseguró otra fuente que tiene décadas de visitar el recinto animal. El actual gobierno anunció en 2019 que cerraría el zoológico, pero hasta la fecha no ha dado información sobre ese proyecto, sobre qué hará con los ejemplares que habitan en el zoológico.

"No queremos que cierre en zoológico, pero sí que el gobierno cuide mejor a los animales, los alimente bien, les dé vitaminas, y que mejores las instalaciones", declaró Marcial Fuentes, quien llegó con una amiga a visitar las instalaciones,ubicadas al final de la calle Modelo, al sur de la capital San Salvador. Las autoridades del gobierno son las que al final pueden abrir una investigación sobre si hay maltrato animal en el lugar.

La historia de los zoológicos se remonta a la época de los Faraones, y luego de reyes y emperadores que tenían varios ejemplares de animales exóticos o domesticados como una especie de lujo, de poder y supremacía, entre ellos pumas, panteras, leones, serpientes y aves.