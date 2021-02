"Es lamentable que El Salvador no tenga acceso a la vacuna": AMLO

En el marco de sus conferencias de prensa matutinas de cada día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que Guatemala, Honduras y El Salvador aún no cuenten con la vacuna para imnunizar a la población ante el covid-19.

En ese sentido, AMLO hizo un llamado a la comunidad internacional para "pensar en nuestros semejantes" y que eso permita que las vacunas lleguen a los países de Centroamérica. En la región, únicamente Costa Rica y Panamá han recibido, y aplicado ya, dosis de la vacuna de Pfizer.

"Es lamentable que estén afectados los países centroamericanos, como muchos otros países en el mundo, y que ellos no tengan acceso a la vacuna. Que Guatemala Honduras, El Salvador no tengan acceso a la vacuna. ¿Que es mucha la vacuna que se requiere para proteger a estos hermanos? Pues no, porque no es mucha la población. Hay que tener una visión de solidaridad y tiene que haber fraternidad universal" enfatizó López Obrador.

Sin fecha

El Fondo de Acceso Global para Vacunas contra el coronavirus (COVAX), junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alianza de vacunas (GAVI) y otros organismos internacionales han citado a El Salvador como uno de los países que recibirán la vacuna en la segunda quincena de este mes, debido a los altos niveles de mortalidad presentados en el país en las últimas semanas.

Según una lista provisional de distribución de COVAX, El Salvador recibirá 375,480 vacunas: 324,000 de AstraZeneca/ Oxford y 51,480 de Pfizer/BioNTech.

Sin embargo, y pese a los pronunciamientos de los organismos internacionales, el ministerio de Salud de El Salvador se ha negado a dar cualquier tipo de información relacionada a la fecha en que la vacuna arribará al país y cuándo comenzará el proceso de vacunación. Su única actividad ha sido la construcción de módulos para la aplicación de las mismas.