"Es madre soltera y no hay peligro de fuga": Pignato seguirá siendo procesada en libertad por simulación de delito

El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador resolvió que Vanda Pignato, exprimera dama de la República y actual secretaria de Inclusión Social, siga siendo procesada en libertad por simulación de delito, como parte del caso judicial por malversación de $ 351 millones cometido durante el gobierno de Mauricio Funes.

El Juzgado decidió tomar la medida durante una "audiencia especial" realizada esta tarde, en la que argumentó que Pignato "es madre soltera y no hay peligro de fuga por su estado de salud".

La exprimera dama de la República es acusada por simular un delito al intentar hacer creer que le falsificaron su firma en la compra de un automóvil de lujo, pese a que los peritos del caso dicen que la firma es original.

Juzgado Octavo de Instrucción decide que ex primera dama, Vanda Pignato, siga siendo procesada en libertad por simulación de delito pic.twitter.com/gMlhJ3FmGO — LPGJudicial (@LPGJudicial) 4 de septiembre de 2018

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Pignato compró este vehículo tras haber participado en una estructura con la que sustrajeron más de 351 millones de dólares a 8 cuentas particulares y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo de fondos del Estado.

Esta red, según la FGR, fue encabezada por el empresario Miguel Menéndez, que permanece detenido por el caso, y Mauricio Funes, quien también cuenta con orden de detención emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR acusa además a Pignato de beneficiarse con más de $165,000 en depósitos a cuentas bancarias, pago de préstamos y tarjetas de crédito.

La exprimera dama de la República llegó a la diligencia en una ambulancia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y fue trasladada a la sala de audiencias en silla de ruedas, debido a la imposibilidad de caminar a causa de un tratamiento que atraviesa para reponerse un cáncer que sufre desde hace tres años.

Ex primera dama, Vanda Pignato, llega al Juzgado Octavo de Instrucción quien decidirá si la envía a prisión por simulación de delito pic.twitter.com/7NND6fbYHq — LPGJudicial (@LPGJudicial) 4 de septiembre de 2018

En su defensa, argumentó que nunca recibió dinero del Estado y que actualmente se concentra en superar los problemas legales y de salud que atraviesa.

"Sigo como secretaria. Saliendo de todo esto, regreso a mi puesto. Vi algunos tuis diciendo que el Gobierno me sostiene y no es verdad. Tengo inmovilizadas mis cuentas. Mi hijo no puede venir para acá. Por favor que la prensa sea justa. Hoy el juez demostró que hay esperanza de verdad no solo para mí, sino para las mujeres de El Salvador" , sostuvo la exprimera dama.

De acuerdo con su defensa, la exprimera dama se mantiene hospitalizada en el policlínico de la Calle Arce para tratarse el padecimiento, desde que fue detenida en julio en hospital privado para ser procesada por este caso.

Pignato, pese a la decisión del Octavo de Instrucción, debe permanecer detenida por decisión del Juzgado Quinto de Paz, donde fue acusada de lavado de dinero.