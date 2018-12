Roberto Anzora, magistrado de la Corte de Cuentas: "Es mejor ver $20 millones tendidos en una carretera que ver a alguien preso”

Uno de los tres titulares de la Corte de Cuentas (CCR) reconoce que el pasado de esa institución está marcado por deficiencias en los procesos de fiscalización de los fondos públicos, pero cree que de ahora en adelante más que a las sanciones deben apostarle a la prevención de actos de corrupción porque, en su opinión, la ciudadanía gana más cuando se previene el mal uso de los fondos públicos que cuando se sanciona a un corrupto.

El magistrado también explica un nuevo mecanismo de auditoría que buscan implementar. Se trata de auditorías forenses que consisten en ampliar el alcance de las investigaciones para auditar las transacciones financieras de funcionarios y también de contratistas con el fin de seguir la ruta del dinero público. Estas investigaciones requieren equipos multidisciplinarios, pero lo más importante: requieren reformas legislativas para echarlas a andar.

¿Qué encontraron cuando llegaron a la CCR?

Fuimos electos el 28 de agosto de 2017. Cuando asumimos nuestras funciones, encontramos en la Corte de Cuentas que era una institución que básicamente no tenía un rumbo definido. Dentro de todas las debilidades que encontramos vemos esa que es sumamente importante: no se contaba con un plan estratégico coherente que definiera un camino concreto en un tiempo determinado. Una de las decisiones que yo llamó estratégicas es que con una consultoría con el apoyo del BID se trajo a un consultor y diseñamos un plan para ejecutarlo de 2018 a 2021. Definimos tres objetivos estratégicos. El principal es la modernización de los procesos de fiscalización. El otro es mejorar los mecanismos de comunicación de la institución, y el otro desarrollar las competencias de nuestro talento humano, porque una de las grandes debilidades que hemos tenido es que la parte de capacitación, la parte del desarrollo de nuestro talento humano se descuidaron en administraciones anteriores.

¿Cuál es la idea de la auditoría forense que pretenden implementar?

Partiendo del primer objetivo que le mencionaba se da el paso de adoptar las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores que se abrevian isai. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos nuestras auditorías con base en normas de auditoría gubernamental, y lo que hacemos es que estas normas las ajustamos al esquema o al modelo que tienen estas normas internacionales que he citado. Eso nos permite realizar auditorías financieras, desarrollar exámenes especiales, pero la innovación es que nos van a permitir desarrollar auditorías de desempeño. La corte actualmente realiza auditorías de gestión, pero dar el paso a realizar auditorías de desempeño significa que nosotros además de que vamos a revisar que los gastos estén respaldados y debidamente adecuados a la ejecución del presupuesto, que estén registrados contablemente, que se hayan obtenido los bienes para los que se han hecho las erogaciones, vamos a verificar también que estos hayan rendido un resultado útil a la población, o para los cuales estos fondos hayan sido presupuestados. Este es un indicador bien importante porque nos va a permitir examinar y pronunciarnos sobre la calidad del gasto y no simplemente de su utilización.

Es conocido que en América Latina, y El Salvador no es la excepción, hablamos del tema de impunidad, del tema de la corrupción y entonces es aquí cuando comienza a surgir las ideas de cómo hacemos para prevenir, para detectar, para sancionar los casos de corrupción, porque a pesar de que existen los mecanismos de control hay casos que son relevantes y que se han conocido en América Latina como Brasil y otros países, y no estamos exentos.

De hecho, en el caso del expresidente Saca (ya condenado por el desvío de $301 millones del Estado) por mal uso de fondos públicos, el señalamiento que surgió fue ¿por qué la Corte de Cuentas no lo detectó y lo dejó pasar?

Ese es un indicador que nos dice: bueno, tenemos que mejorar nuestros controles, modernizar nuestros controles; y es aquí donde entra el tema de la auditoría forense. La auditoría forense es un examen especializado que se hace para obtener evidencias y convertirlas en pruebas, que posteriormente tengan la capacidad de ser presentadas a los tribunales para el juzgamiento de delitos que tengan que ver con corrupción.

¿Cuál es la diferencia entre ambas auditorías?

Las auditorías que generalmente hacemos como institución se basan en valorar riesgos, se basan en examinar un universo con base en pruebas. Si estas pruebas que hacemos en auditorías nos dan indicios de que en determinadas operaciones hay sospechas de que ha habido una conducta que linda con el aspecto penal, entonces entra en juego la auditoría forense, que va a profundizar sobre el caso porque esta tiene algunos aspectos que requieren la profundización de especialistas en áreas contables, en áreas financieras, en áreas jurídicas, pero que también tengan la capacidad de investigación, que tengan la capacidad de analizar data. Que tengan facultades y la capacidad de investigar transacciones financieras, movimientos financieros de cuentas tanto de funcionarios como de contratistas. Eso a lo mejor va a requerir que presentemos a la Asamblea Legislativa alguna reforma que nos dé las potestades no solo de investigar las cuentas en que se manejan los fondos a escala de instituciones, sino que podamos ir más allá y que podamos investigar las cuentas de los contratistas: hacia dónde fueron a parar fondos que han sido transferidos a través de fondos de pagos de contratos ejecutados con la administración pública.

¿No ve el riesgo de que digan que están intentando atribuirse competencias como la de la Sección de Probidad de la CSJ o de la Fiscalía?

No, porque en realidad el enfoque que se está dando es que tenemos que actuar de manera sistemática, y esto implica que debe haber una coordinación de esfuerzos y una coordinación de competencias entre la Fiscalía y la Sección de Probidad. Porque nosotros al investigar a través de estos mecanismos de control que hay sospechas de enriquecimiento ilícito no es que nosotros lo vamos a juzgar, sino que al tener la documentación, al tener la evidencia, entramos en colaboración con Probidad. Al tener la prueba de la existencia de ilícitos penales, lo que tenemos que hacer es ponerlos del conocimiento de la Fiscalía General de la República. Las personas que se dedican a actuar de esta manera irregular no actúan de manera aislada, tienen mecanismos sofisticados, tienen la capacidad de reinventarse y seguir haciendo sus procedimientos. Tenemos que hacer una reflexión a escala del Estado que tenemos que actuar de manera sistemática.

¿Qué se necesita para poder concretarla?

Tenemos que crear una estructura orgánica; y, por supuesto, tenemos que entrar en un proceso de capacitación muy profundo de nuestros auditores. Dentro de nuestra planta de auditores hay personal que ya está capacitado en el área, pero lo tenemos distribuido en las direcciones de auditoría. Tenemos que hacer una selección bien rigurosa de este personal.

¿Cuánto tiempo les tomará ejecutar estos cambios?

Estamos en el proceso de definir el reglamento orgánico de la institución y esperamos aprovechar ese momento para poder incluirlo en el reglamento para que quede institucionalizado. Estamos haciendo un reglamento nuevo. No se puede desechar todo, pero en realidad la decisión que hemos tomado es hacer un reglamento nuevo acorde a una nueva estructura que tenga las facultades de responder más a los aspectos de fiscalización.

¿Cómo ha avanzado el tema de especialización de auditores?

Bastante. Nosotros identificamos alrededor de unos 80-75 auditores que en administraciones anteriores entraron sin hacer los cursos de especialización, que es un soporte principal para hacer nuestra labor. Este curso tenía tres etapas. Hemos definido una estrategia para capacitar a todos estos auditores. La semana pasada empezó un curso de auditoría gubernamental para personal de nuevo ingreso.

Cuando ustedes llegaron encontraron todos los casos que en pasadas administraciones se dejaron caducar. La fiscalía incautó algunos expedientes.

A escala de auditoría tiene cinco años de caducidad, el juicio de cuentas tiene dos años. El que no tiene plazo para resolver es la Cámara de Segunda Instancia, ahí fue donde encontramos que sí habían alrededor 1,400. Le dimos instrucciones al secretario de la cámara de elaborar un plan de trabajo de manera que fuéramos avanzando en la depuración de los procesos.

¿Cómo han avanzado?

Hemos logrado bajar. Donde se puede notar un cambio es que han entrado casos, y el número se mantiene, pero hemos sentenciado alrededor de 200 expedientes.

¿A qué le apostará en los dos años que le quedan en el cargo?

Mi apuesta será que adoptemos mecanismos de fiscalización que sean efectivos y combatan directamente la corrupción, como es el caso de la auditoría forense y otro tema que para mí es sumamente importante tiene que ver con la prevención y detección de actos de corrupción, es hacer los sistemas de control interno más eficiente en las instituciones del sector público.

¿Ha hecho falta trabajar en esa área?

Sí, en esta materia el trabajo nunca va a ser suficiente.

¿Podríamos esperar un cambio en el trabajo de esta institución que por años se ha dicho que ha estado dormida respecto de lo que las demás instituciones estaban haciendo para combatir la corrupción?

Sí, los efectos del trabajo que hemos venido haciendo van a ser palpables. Para nosotros son tres aspectos los importantes: la prevención, la detección y la sanción; pero, al menos en mi criterio, los esfuerzos los debemos poner más en la prevención que en la detección. Yo siempre he dicho: es mejor ver $20 millones, o que la población sepa que hay $20 millones tendidos en una carretera, que va a llevar mucho más beneficio, que ver a alguien preso. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que educar a la población en ese sentido: que el trabajo de nosotros no solo se trata de que hayan informes que revelen desvíos de dinero. Por supuesto que si los hay, tenemos que hacerlo y tenemos que accionar, pero hay un trabajo que es bien importante y no tan tangible: la prevención, mejorando nuestros controles, educando a los funcionarios y actuando con nuestras auditorías. Y cuando haya actos de corrupción tenemos que ser contundentes contra eso.