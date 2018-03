Lee también

El uruguayo Ramón Darío Larrosa confirmó a Grupo LPG que su labor dentro de la institución emplumada no es la mejor, debido a la injerencia de un directivo. Tanta es la molestia, que el exjugador emplumado decidió sacar su frustración en Twitter y dejó en claro que la actual directiva que lideran los hermanos Arieta Iglesias no tiene potestad de avalar un proyecto, si no lleva la firma y visto bueno de su progenitor.Lo que voy a declarar ahora a través de este medio es porque deseo descubrir muchas cosas que suceden dentro del Águila. Por esa razón publiqué eso en mi cuenta de Twitter: estoy molesto, incómodo y la razón, aclaro, no tengo por qué esconderme de nadie, porque no he cometido algún delito. Son tres razones por las cuales estoy molesto.La primera es de índole contractual. El segundo motivo es que no me han resuelto el tema económico del mes de diciembre. A mí se me adeuda parte de ese mes. Yo hablé una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y llega un momento en que me pregunto: ¿qué hago? Porque uno trabaja, desea trabajar, mostrar su trabajo, porque al final las críticas son para el director deportivo.El tercer punto es que acá no tiene nada que ver los hermanos Arieta Iglesias. Mi problema no es ni con Pedro Arieta como presidente, ni con Arturo Arieta como vicepresidente. Mi problema real no es con ellos, me han dejado trabajar libremente, hemos armado un proyecto juntos y tratamos de llevarlo a cabo, pero no se ha podido porque su padre no ha dejado, lo boicotea todo. La piedra en el camino es el papá (Pedro Arieta Vega).Es muy complicado el día a día en el Águila, cuando a uno no lo dejan trabajar o la facultad de tomar algunas decisiones. Uno se cansa, porque no es lo que a mí me dijeron que podía hacer. Me cambiaron la pauta en el camino, lamento mucho que salga a luz esto.