"Es muy triste que todos estos talentos no se estén aprovechando"

Jennifer Chávez asumió las riendas del programa Jóvenes Talento de la Universidad El Salvador (UES) en enero de 2020. Es licenciada en Ciencias Químicas y es exalumna del programa. Tras más de dos años como directora, reconoce los avances, pero no esconde las dificultades que enfrenta el proyecto: habla de las críticas internas que existen hacia el programa por parte de grupos interesados en acceder a los fondos, habla de la falta de visión gubernamental que desemboca en la fuga de estos talentos hacia el extranjero y habla de una reducción en la captación de nuevos estudiantes.

¿Cómo evalúa los avances que ha tenido el programa Jóvenes Talento desde su fundación? Y también, ¿cuáles son los problemas que, en la actualidad, enfrenta, que no han sido corregidos?

Yo creo que en la historia de Jóvenes Talento, que viene desde 1997, el programa ha venido creciendo poco a poco. Cuando yo era estudiante, el programa ni siquiera tenía su propio edificio, se ocupaban las aulas de Ciencias Naturales y Matemática, porque al final de cuentas es un programa que ha nacido dentro de la universidad. Gracias a diferentes préstamos y apoyo financiero desde el Ministerio de Educación, se logró construir este edificio. Paulatinamente, después de que inició aquí en la sede central, ahora el programa ya atiende a estudiantes en Santa Ana en la facultad multidisciplinaria y en la sede oriental. Entonces, lo primero es mencionar que se ha ido mejorando, no se ha estancado o ha ido para atrás.

Pero sí hemos vivido conflictos. En los años anteriores se vivió un rechazo en el interior de la universidad hacia el programa, o falta de apoyo, porque se ha visto siempre esa necesidad de cambiarle el rumbo al programa, porque ellos (críticos del programa) no se sienten satisfechos o porque no han comprendido el rumbo o cuáles son sus objetivos.

¿Esas críticas tendrán un sentido político? ¿Han querido politizarlo?

No. Creo más bien que lo que pasa es que el dinero que recibe el programa se inyecta a través del presupuesto de la Universidad de El Salvador. Es el Ministerio de Educación quien da ese dinero para el desarrollo del programa y dentro de la universidad siempre ha habido fuerzas que empujan o se interesan por ciertos proyectos, pero no se sabe si la razón es por manejar la parte financiera.

¿Cuáles serían las deficiencias del programa o lo que quisieran mejorar?

Primero, en la cuestión administrativa. Una de las grandes deudas que siempre se ha tenido es reconocer la importancia que tiene este programa, porque una cosa es visualizarlo en términos de medallas o logros, pero la importancia a largo plazo es seleccionar a jóvenes con desempeño sobresaliente en cualquier departamento del país y darles a conocer las ciencias y la matemática, porque probablemente en sus centros educativos estas áreas son las que resultan con mayores deficiencia y, entonces, los estudiantes no las llegan a conocer como deberían o tienen temor o creen que son materias difíciles y posteriormente deciden no escoger carreras relacionadas con esta áreas.

Sabemos que para el desarrollo y científico del país es necesario que las estudien. No podemos no generar profesionales en estas áreas y depender solamente de profesionales del exterior. Entonces, los estudiantes que han pasado por Jóvenes Talento eligen carreras universitarias en Física, Química, Biología, Informática y Astronomía y no se limitan a estudiar solo en el país, sino que obtienen becas para estudiar en el extranjero.

¿Y este talento se pierde o regresa?

Tenemos allí otra deuda, porque el país los necesita. Usted me preguntaba sobre qué quisiéramos mejorar del programa: lo primero sería mejorar la divulgación. Sabemos que estos 500 estudiantes no son los únicos estudiantes con desempeño sobresaliente en el país, pero para poder llegar a todos los centros educativos se necesita una mejor divulgación del programa. Lo segundo es que, aunque pudiéramos ir a todos los departamentos para captar a más estudiantes, necesitamos más infraestructura y mayor presupuesto.

Con el dinero que tenemos actualmente, podemos atender a la población de 500 estudiantes, pero algunas de las cosas que nos quedan en déficit, por ejemplo, es la construcción de laboratorios especializados, porque muchas veces para prepararse para las competencias necesitan hacer prácticas muy especializadas.

¿Qué otra deuda?

Una tercera gran deuda del programa es que quienes se van a estudiar fuera del país suelen participar en programas de investigación donde les proporcionan equipos y muchas veces tienen interés en donar esos equipos a las universidades en El Salvador. Aquí (UES), por ejemplo, es bien difícil recibir donativos, porque o no hay espacio o no hay personal capacitado para usarlo; para la universidad es un tema muy burocrático el recibir donaciones, por eso prefieren no recibirlas.

¿Tendrá que ver también con que no hay empleos o son mal remunerados?

Cuando vienen tratan de ver qué oportunidades hay, pero se dan cuenta que los empleos en las áreas que han estudiado son muy pocos y no son bien remunerados, precisamente porque no hay un interés en la innovación científica en el país. Tendrían que trabajar como analistas, pero prácticamente están sobrecalificados y merecen un salario mejor. Por eso prefieren quedarse en el extranjero.

¿Se ha pensado en crear una red de exalumnos que han ido a formarse al extranjero para generar una especie de relevo generacional profesional?

Yo pienso que en el país el área científica-tecnológica son las carreras de la Universidad de El Salvador las que tienen un mayor presupuesto. En general, las carreras científicas son caras, por eso las universidades privadas no tienen carreras de este tipo. Pienso que desde el Ministerio de Educación deberían crearse estas oportunidades para centros de investigación que trabajen con empresas privadas. La idea de estos centros es captar a profesionales de alto nivel y de alto reconocimiento para que se ocupen en resolver problemas del país y no tener que estar contratando a gente del extranjero.

¿No existe esa conexión entre Jóvenes Talento y el sector privado?

Nosotros como programa nos hemos limitado a la formación de estudiantes de educación básica y media actualmente.

¿Le correspondería al Gobierno? ¿Tal vez al Ministerio de Trabajo?

Articular todos estos esfuerzos es parte de la deuda del programa. Sabemos qué estudiantes son, dónde están. El Ministerio de Educación pudiera hacer esos contactos, pero eso ahorita no existe.

¿El presupuesto de Jóvenes Talento ya llegó al millón de dólares?

Es de $600,000.

¿Cómo están midiendo el impacto del programa en la sociedad salvadoreña?

El indicador que se nos ha vuelto más factible medir es saber qué han estudiado nuestros estudiantes y en qué países. Pero cuando ellos continúan su vida fuera de El Salvador ya eso no lo conocemos.

Por otra parte, el programa permite el acceso al conocimiento de carreras científicas. Yo mi carrera la conocí dentro del programa, por ejemplo. El programa es capaz de cambiar la vida de los jóvenes, porque a través de carreras científicas pueden convertirse en profesionales de alto nivel.

¿Cómo estas carreras, que no son las típicas: abogados, economistas, docentes, etc, pueden aportar más allá de generar empleo, sino a la solución de problemas de país?

Existen muchos problemas en cuanto a contaminación ambiental, por ejemplo, ¿y cómo solucionamos estos problemas? Este es un tema con el que yo estoy bastante familiarizada y recuerdo que había un problema con unos contenedores que había que enviarlos hasta Polonia y pensé que la mayoría de las veces la solución es contratar a alguien en el exterior, cuando este tipo de soluciones se podrían buscar en el personal propio de El Salvador capacitado en las áreas científicas-tecnológicas, pero esa vinculación nunca va a existir si en el país no se crea esa red de investigadores científicos profesionales y se les da esa oportunidad.

Una especie de tanque de pensamiento…

Hablo de un interés a nivel público, de parte del Gobierno. Es muy triste que todos estos talentos no se estén aprovechando.