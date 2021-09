“Es ofensivo, irracional e impopular”, diputada Claudia Ortiz sobre Ley Bitcóin

Ayer entró en vigor la Ley Bitcóin en El Salvador, lo que la habilita como moneda de curso legal. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señala el rechazo que salvadoreños han manifestado contra esta nueva legislación, lo cual se ha manifestado a través de recientes encuestas y las marchas que han incrementado en los recientes días, incluida la realizada el mismo día que se implementó la criptomoneda.

“El bitcóin no es una moneda, sino un activo de inversión. Es como comprar acciones en la bolsa de valores. Compro cuando está barato y vendo cuando está caro. Pero no fue pensada para usarla para las compras del día a día. No cumple las funciones del dinero”, señaló durante la entrevista de Radio Sonora.

Ortiz presentó un día antes de que entrara en vigor la ley una iniciativa para su derogación. Ayer mismo fueron derogadas dos iniciativas de este tipo presentadas por ARENA y el FMLN.

En reiteradas ocasiones, la parlamentaria de Vamos ha señalado los riesgos que implica la aceptación del bitcóin como moneda, debido a su alta volatilidad y poca transparencia.

“Es ofensivo, irracional e impopular. Entonces nos preguntamos, si todo estos elementos están así, ¿cuál es la razón verdadera por la que esto se quiere llevar a cabo y por qué no nos las dicen?”, remarcó en sus declaraciones.

La única diputada de Vamos debatía ayer sobre la derogatoria de las iniciativas contra el uso del bitcóin como moneda y también fue parte de los parlamentarios que recibieron a los representantes de organizaciones que manifestaron su rechazo a la criptodivisa.

“Es una insensatez muy grave, en lugar de formular política económica seria, anticíclica, que permita salir de este ciclo de poco crecimiento. Dicen las autoridades que vamos a crecer, eso es mentira, se está viendo que el crecimiento sigue estancado”, reiteró hoy en sus declaraciones.

Sobre sus valoraciones de las protestas realizadas, Ortiz destacó que “era un hecho muy notorio que la gente salió como un intento de detener la Ley Bitcóin. Nosotros hicimos nuestra parte en la Asamblea introduciendo una pieza que solicitaba derogar esa ley”.

La diputada puntualizó además en que la ley contempla que quienes no puedan usar el bitcóin no tiene por qué ocuparla, entonces esta misma legislación no está a favor de la inclusión financiera.