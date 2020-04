Es prematuro tomar una decisión sobre cuándo volver a las aulas en El Salvador: Educación se prepara para cualquier escenario

El Ministerio de Educación todavía no ha decidido si el año lectivo 2020 se completará mediante la modalidad digital desde los hogares o si en algún momento alumnos y docentes volverán a las aulas. Sería prematuro decidirlo en este momento, dijo este viernes la ministra de Educación, Carla Hananía, durante una conferencia de prensa.

Lo que sí se sabe, aseguró, es que el ministerio se está preparando para cualquier escenario posible. “Depende de cómo evoluciona la pandemia, de cuándo va a terminar la cuarentena y eso no lo podemos prever, pero nos estamos preparando para cualquiera de los escenarios, ya sea para regresar en junio o julio o ya sea para terminar el año de manera virtual”.

La ministra, sin embargo, está convencida de que el impacto de la pandemia, el encierro, la adaptación a las clases virtuales y a la ausencia en los centros escolares tendrá un impacto directo en el rendimiento escolar de todos los alumnos.

“Uno de los más afectados (de la crisis sanitaria) serán los estudiantes, por eso nos tenemos que preparar y adaptar a las nuevas tecnologías, porque no sabemos si esta pandemia se va a ir, o si se va a ir o va a regresar”.

Respecto al pago de las cuotas de colegios y universidades, Hananía dijo que, cuando la crisis sanitaria empezó en el país y las clases presenciales se suspendieron el 14 de marzo, ella sugirió a los padres de familia seguir cumpliendo responsablemente con el pago de las mismas, en tanto las instituciones educativas tienen responsabilidades que honrar.

Sin embargo, y aunque aseguró que no corresponde al ministerio tomar una decisión al respecto, y dado el impacto económico que la emergencia tiene en los hogares, sí puede hacer recomendaciones. Explicó que, luego de algunos acercamientos con las instituciones educativas, el MINED está trabajando en una propuesta para que el presidente de la República, Nayib Bukele, haga alguna recomendación a la Asamblea Legislativa y tomar una decisión puntual sobre las cuotas escolares, en caso de que la situación se extienda.

Respecto a cómo evoluciona el desarrollo del programa educativo, la ministra aseguró que, pasada la fase uno de contención de la enfermedad (del 14 de marzo al 14 de abril), actualmente están en una segunda fase en la que los contenidos educativos ya se están impartiendo vía Google Classroom y otras plataformas como WhatsApp. Más de 25 mil docentes usan WhatsApp para establecer comunicación con los alumnos y padres de familia, dijo.

27 mil docentes refuerzan sus clases con el contenido del micrositio que el MINED ha habilitado con contenido educativo especialmente para la emergencia, el cual es apoyado por especialistas y que se actualiza constantemente, aseguró. Los contenidos son tanto para sector público como privado, aseguró.

El Secretario de Innovación Tecnológica, Vladimir Hándal, dijo que el 100 por ciento de alumnos y docentes del sector público tienen sus cuentas de Google Classroom creadas (1,360,034 de cuentas), pero están claros de que hay una gran cantidad de estudiantes y docentes que no cuentan con equipo de computación ni internet.

Para estos casos, se han impreso guías para 137 mil estudiantes alumnos que no tienen internet. “Hay docentes que han agarrado sus motos, sus carros para ir a entregar estas guías personalmente”, dijo la ministra.

Hándal aseguró que ya se está trabajando para llevar conectividad y equipos de computación a los estudiantes y docentes.

“Padres de familia les reiteramos que no tienen que adquirir equipo porque estamos seguros de que nosotros vamos a poder entregar el 100% de los equipos que se necesitan”, dijo

CONECTIVIDAD

Handal explicó que se ha capacitado a 215 técnicos del ministerio en el uso de la plataforma de Google Classroom, capacitación avalada y certificada por Google y que recibe estándares de la UNESCO.

Dijo que el ministerio trabaja en toda una estrategia para el cambio a la inclusión digital y para ello se replicará el conocimiento entre 46 mil maestros del sector público y los del sector privado para alcanzar más de 50,000 docentes.

Explicó que, dado la preocupación de la conectividad, el ministerio está con conversaciones con las cuatro empresas de telecomunicación para que todo el contenido de Google Classroom del país (videos, clases virtuales, tareas y evaluaciones) se este displonible sin necesidad de un paquete de datos, es decir, sin necesidad de navegación.

SAMSUNG entregaría más de 700,000 equipos tecnológicos

Por otra parte, Handal aseguró la empresa tecnológica Samsung presentó este viernes una propuesta de conectividad para el sector educativo y estaría haciendo la entrega de más de 700,000 equipos en el transcurso de un mes.

“Con esto podríamos solventar, si no me equivoco, el 100% de los hogares con un equipo tecnológico, ya sea tablet o computadora”. No especificó tiempos de entrega, pero la ministra de Educación consideró importante tomar en cuenta las complicaciones logísticas que tiene en todo el mundo a raíz de la pandemia.