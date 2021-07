Diputadas de la oposición en la Asamblea Legislativa calificaron de "preocupante" la posibilidad de crear la Contraloría General del Estado. en lugar de la actual Corte de Cuentas de la República, según lo planteado por el equipo ad hoc que estudia las reformas a la Constitución de la República.

"Es preocupante escuchar el interés por desaparecer una institución como la Corte de Cuentas, que de acuerdo a la ley tiene el mandato de auditar y ser el ente contralor de todo el quehacer del estado. Creo que si la idea es fortalecer las capacidades de la corte, puede hacerse sin tener que desaparecerla y crear otra", mencionó Dina Argueta, del FMLN.

Por su parte, Marcela Villatoro, de ARENA, recordó que la función de la Corte de Cuentas es "controlar que los fondos públicos sean usados específicamente para la razón que fueron solicitados" además de mencionar que si un ente contralor no tiene independencia, sino que depende del Ejecutivo " entonces no salimos de nada más que una entidad fachada que no fiscalice los fondos públicos y sirva de tapadera para los funcionarios corruptos y ladrones" .

En la propuesta de crear la Contraloría General del Estado (CGE), se menciona que se incorporaría al trabajo contralor la Procuraduría para la Defensa de losDerechos Humanos (PDDHH), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Defensoría del Consumidor.

"Dichas entidades fiscalizarán los fondos públicos, el patrimonio del Estado, tendrán la función de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, promover el desempeño ético en la función pública y detectar las prácticas anti éticas y corruptas", reza el comunicado que fue dado a conocer el fin de semana.

De acuerdo con lo informado por el equipo, se propondrá que dichas instituciones gocen de autonomía administrativa y económica. Para definir a sus integrantes, explican, se hará una nueva propuesta de elecciones de segundo grado, que se basará en una lista de candidatos que saldrá de los colegios de profesionales.