"Es probable que El Salvador esté lleno de cementerios clandestinos": Claudia Ortiz sobre desapariciones sin investigación

Ante el incremento de casos de desaparición forzada en El Salvador durante los últimos años, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, se refirió a la falta de investigaciones que la actual administración realiza con respecto a los casos de fosas clandestinas que se han encontrado en diferentes puntos del país, donde han sido hallados varios cadáveres de personas asesinadas en manos del crimen organizado.

Durante su intervención en entrevista del canal TVX, Ortiz no descartó que existan más casos de personas desaparecidas, asesinadas y ocultas en cementerios clandestinos a lo largo del territorio salvadoreño que deben ser investigados, no solo de casos recientes sino de muchos salvadoreños que han sido víctimas de grupos delictivos en las últimas décadas.

"Es probable que El Salvador esté lleno de cementerios clandestinos, durante décadas se ha visto el problema de la desaparición forzada en el país y la forma de ocultamiento. Hay investigaciones serias que documentan cuál ha sido el fenómeno de la desaparición forzada de personas”, señaló la diputada.

En cuanto a los casos recientes, la funcionaria acotó que el hallazgo de cadáveres en fosas refleja "el fallo" del Plan Control Territorial (PCT) implementado por la administración Bukele, proyecto al que se le asignó millones de dólares de fondos públicos para su ejecución y que pretendía reducir la violencia en El Salvador.

"Si lo queremos es dar un resultado en la seguridad ciudadana y no un maquillaje durante unos meses, que no tenemos ninguna certeza que vaya a ser sostenible, no podemos estar limitando los derechos de las personas (...) Que no haya información sobre desaparecidos no significa que no hayan desaparecidos. Mientras no sean encontrados, siguen desaparecidos", expresó la funcionaria.

Ante esta situación, Ortiz aseveró que el Gobierno ya debería estar planeando un nuevo plan de seguridad ciudadana ya que no se puede seguir sustituyendo al PCT con una constante prolongación del régimen de excepción, porque "entonces cuál es la eficiencia y la gobernabilidad de la que habla (Bukele)", dijo.

Asimismo, destacó que la falta de investigación sobre desapariciones forzadas en El Salvador y la reserva muchos datos hace "evidente que a este Gobierno le estorba la información, le estorba que le digan la verdad y le estorba la realidad, los datos científicos, pelea por el país de fantasía que le quieren vender a los hermanos en el exterior, muchas cosas siguen igual”.

Sobre las prórrogas aprobadas por diputados oficialistas al régimen de excepción, Ortiz cuestionó las razones por las que se sigue extendiendo esta medida y hasta cuándo lo seguirán haciendo.

Además, dejó entrever que el Gobierno podría estar sacando provecho de algunas compras con fondos públicos ya que la excepción les permite evadir procesos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).