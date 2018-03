“Es un fútbol de locos”

Lee también

Tras lograr un empate de 1-1 contra el Isidro Metapán en condición de visitante el pasado miércoles, el técnico del Pasaquina, Omar Sevilla, declaró que su equipo se prepara para una nueva jornada de “fútbol de locos” en que, asegura, se ha convertido el torneo de fútbol salvadoreño, debido a la cantidad de partidos en pocos días.El entrenador oriental se refirió así a la actividad del Clausura 2017 debido al poco espacio entre una jornada y otra.Se juegan dos fecha en fin de semana y luego otra a mitad de semana, y así sucesivamente, ya que luego del cambio de formato del campeonato (de 10 a 12 equipos) aumentó la cantidad de equipos en Primera y las fechas del calendario.Sin embargo, la duración del torneo no se alargó y se mantuvo en los mismos cuatro meses, ya que los clubes no desean extender el torneo por más tiempo para ahorrarse el pago de salarios.En la mayoría de equipos, en pretemporada solo se cancela a los jugadores la mitad de su salario.“Este es un fútbol de locura. Todos los técnicos lo están señalando. La afición también se está quejando. No tiene dinero. Ya debe mucho en el banco para estar yendo a ver tanto partido. Vemos los estadios solos”, aseguró.Los orientales se enfrentarán el próximo fin de semana al Sonsonate en un partido clave en la mitad de la tabla, ya que los burros tienen ocho puntos y los cocoteros suman 11, por lo que podrían apretar el nudo de la mitad de la tabla.“Lo importante es que jugamos en casa y aprovecharemos esa ocasión. Vamos a recuperar al equipo”, apuntó Sevilla.Luego, sobre el empate ante los caleros, Sevilla dijo: “Contentos porque venimos de una punta del país a otra. Creo que el 100 % daba que íbamos a perder, pero no fue así. Logramos un punto de oro”.Sobre el tanto del empate, el estratega aclaró: “Hubo acciones delicadas. En el empate de Metapán, teníamos a Kevin en el suelo luego de que el jugador africano le dejó incrustados los tacos. El árbitro (Joel Aguilar) no paró la jugada, dejó correr y llegó el empate”, dijo Sevilla, para luego establecer: “Eso no fue ‘fair play’. No estoy acusando a Chicas, pero los asistentes también deben colaborar en ese sentido”.