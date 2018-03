El alcalde reelecto por el partido ARENA en La Unión, Ezequiel Milla, reaccionó complacido con los resultados de las elecciones celebradas el domingo anterior, en las cuales superó hasta sus mismas cifras de votos obtenidas en las dos anteriores. Ganó con un poco más de 6,000 votos, su más cercano seguidor es el candidato de GANA, Darwin López, con más de 2,000.

¿Cómo recibe el resultado de las elecciones del domingo, en los cuales los votantes lo reeligen como alcalde de La Unión?

Bendecido por Dios, feliz con mi pueblo y optimista por sacarlo adelante, y hacer más y mejores proyectos. Es un reto mayor y un compromiso más grande de lo que esperábamos y una responsabilidad enorme con mi pueblo.

El superar en votos al resto de candidatos se debe a mérito propio o será porque el simpatizante del resto no salió a votar...

Mi mejor campaña son los proyectos y la gente salió a votar por las obras y no tiene que ver nada un partido político, sino que es el trabajo propio de una administración que ha solucionado los problemas y quejas de un pueblo, a través de las obras.

En términos generales y a pesar del absentismo que hubo en esta elección, ¿usted cómo evalúa el proceso?

Realmente el pueblo salió a votar convencido de que La Unión debía seguir por el rumbo correcto, que es el que hemos llevado en estos seis años, y creería que los números han hablado por sí solos, porque en la historia de La Unión ningún alcalde ha llegado a hacer un tercer período y soy el primero en hacer historia. Y segundo, jamás se había visto una cantidad de votos tan exagerada para un solo candidato; y tercero, la diferencia con la que se ha ganado es de 58 %; es decir, ni los cuatro contrincantes juntos lograban igualarme o pasarme.

En muchas juntas receptoras de Votos (JRV) se encontraron decenas de votos nulos y abstenciones.

Había una mala información de parte de partidos políticos que lo único que buscan es el interés propio y que llamaron al voto nulo, al absentismo, y que la gente no fuera a emitir el sufragio, pero yo siempre lo he dicho: la manera que nosotros como servidores públicos nos vemos exigidos a dar lo mejor es cuando la gente va a las urnas.

Su concejo municipal estará integrado por miembros de otros partidos políticos, ¿qué espera de ellos?

Espero un comportamiento diferente al concejo actual, espero un concejo municipal consciente de los compromisos con el pueblo en cuanto a más y mejores proyectos, y espero un compromiso no con un partido político ni conmigo como alcalde, sino con la gente.

¿Qué representan los resultados electorales para alcaldes que ha obtenido la cabecera departamental de cara a los comicios presidenciales del próximo año?

Significa que estamos más que convencidos y seguros de que vamos a ganar las presidenciales, somos un departamento de derecha y arenero, donde la gente ha expresado a través del voto que simpatiza primero con el candidato a alcalde y segundo con el partido al cual representamos, que es ARENA.

Luego de ser reelecto, ¿cuál es el compromiso que adquiere con la ciudad unionense?

Mi compromiso es claro: seguir haciendo más y mejores proyectos y seguir desarrollando a La Unión. Nosotros tenemos una estrategia programada de trabajo, y una de ellas es terminar de recarpetear las calles que aún faltan, desarrollar las zonas verdes construyendo parques, canchas y áreas para niños, también abrir más espacios públicos en cuanto a complejos deportivos y lugares de convivencia familiar y mejorar la atención al publico dentro de la alcaldía.

Hay más de 4,000 personas que no votaron por usted, ¿van a ser incluidas en sus proyectos municipales?

Todas mis obras no tienen colores políticos, simplemente los proyectos los hago para todos, porque cuando se hace una calle no tiene exclusividad para un partido y para el otro; cuando hago un parque no tiene colores políticos y no dice que tal partido tiene prohibido el ingreso.