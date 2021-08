“Es un terremoto político”: Cardenal Gregorio Rosa Chávez sobre El Salvador

“(En El Salvador) estamos en un momento de terremoto político”, afirmó este viernes el cardenal Gregorio Rosa Chávez en una entrevista a Vatican News.

¿Cómo interpreta la actualidad socio-política en El Salvador?, fue la pregunta que le hicieron al purpurado, a lo que respondió, primero citando que la imagen del Divino Salvador, en la plaza que lleva su nombre en la capital y que representa el alma salvadoreña, luce deteriorada, y recordó que durante el terremoto del 10 de octubre de 1986 cayó desde su pedestal y se hizo pedazos.

Luego se refirió a la situación en la que el coronavirus tiene al mundo entero.

“Tenemos el terremoto de la pandemia. Qué tantos dolores está causando en el mundo y también entre nosotros. Y cómo duele ver a la gente cada día verla angustiada, o entubada como decimos acá. Atado a una máquina con montón de cables. Y muchas veces también en un cementerio enterrada siguiendo un protocolo. Y no poder estar nadie cerca del difunto”.

Sin embargo, también se refirió al escenario político que enfrenta El Salvador en estos momentos.

“El otro terremoto es uno político, el país está con una gran convulsión política en este momento, una crisis política muy grave porque no tenemos en este momento un Estado de Derecho que funcione, no tenemos independencia de poderes, no tengo una figura política en quien confiar, no tenemos una ley que tengamos que respetar, hay un temor muy grande que no haya ley ni orden, por tanto no hay justicia verdadera”, aseveró.

De acuerdo con el medio, el purpurado afirmó que tampoco hay una tolerancia con quien piensa diferente y que por ello hay mucho temor, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucha preocupación. Esto en cuanto al pueblo. En cambio, hay otro sector que dice estar contento porque les parece que por fin se puso orden y se desveló el verdadero camino de este gobierno que está gobernando actualmente.

Vatican News indica que el cardenal señaló que hay una preocupación por el futuro de El Salvador. Y que dicha interrogante podría ser respondida el día 15 de septiembre de este año, cuando se celebre el Bicentenario de la Independencia, pues afirma el medio que Chávez dijo que allí escucharemos del presidente, cuál es su proyecto de país, adónde cree que debemos caminar, y así entonces caminaremos en base a las coordenadas que por ahora no tenemos.

“En este momento no funcionan las instituciones democráticas, no hay una separación de poderes y la cultura democrática. Esto debe cambiar, y rezaremos en esta fiesta en favor del mundo y del país para que encontremos los caminos que nos lleven a una auténtica reconciliación”, reiteró nuevamente el cardenal Rosa Chávez, según Vatican News.

El Gobierno actual ha sido criticado por diferentes sectores por la implementación de diversos proyectos como la introducción del Bitcoin como moneda de curso legal, reformas a la Constitución que hacen peligrar la institucionalidad, la militarización de la sociedad, así como ataques a la prensa.

Además, también ha recibido críticas internacionales por la serie de acontecimientos políticos como el calificado “golpe” contra el Órgano Judicial asestado por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado, cuando destituyeron a la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General.