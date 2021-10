“Es una bomba que le va a explotar en las manos al gobierno”, alcalde Pedro Durán sobre acciones para ejercer control en municipalidades

El alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, se refirió esta mañana, en una entrevista radial, sobre los movimientos que ha realizado el gobierno para ejercer el control de las municipalidades salvadoreñas, entre los cuales se encuentra la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), así como a la eliminación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), encargado de distribuir el FODES, así como a la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Según expresó el edil, hasta el momento no se ha brindado ninguna información a las municipalidades sobre las formas en las que se ejecutaran estas acciones.

“Ahora no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué se va a hacer, no sabemos cómo se va a priorizar y esto, sin duda, es una bomba de tiempo que le va a reventar al gobierno central en las manos”, reiteró sobre la centralización que se busca hacer de los servicios municipales para que estos dependan directamente del gobierno central.

Sobre estos cambios, Durán enfatizó en que ha sido un proceso inconsulto y que no se ha tomado en cuenta el trabajo que se realiza en las localidades. “Antes de hacer todo lo que están haciendo, de una forma tan drástica, lo ideal hubiera sido escuchar alcaldes, escuchar gente del FISDL, Comures”.

Según el alcalde, la nueva ley cuenta además con vacíos que, a su juicio, no permitirá que se opere efectivamente. “La misma ley FODES, la que supuestamente se aprobaría mañana, tiene tantas incongruencias, por ejemplo, uno de los criterios para entregar fondos es la población que tienen los municipios y dice la ley que se va a tomar como referencia el último censo nacional”, dijo sobre el incremento en la población desde el último censo realizado en el país.

“Si las obras no llegan al territorio, ya no será culpa de los alcaldes, va a ser culpa del gobierno central y entonces, ¿a quién le va a reclamar el pueblo?, le va a reclamar al mismo gobierno, por eso es que creo que una ley y algo tan trascendental no debería verse desde una óptica de revancha política”, enfatizó Durán.

Durán espera que la nueva ley no pasara mañana, martes 12 de octubre, al pleno para su aprobación porque en la comisión se habló de reuniones con partidos y sus alcaldes y que de estas se presentaran propuestas distintas a la centralización de las gestiones municipales.

“Antes de que hagamos cosas tan drásticas, tenemos que evaluar el impacto que se puede tener (...) hay que llamar a los alcaldes, a las microregiones, a las personas que han estado trabajando con el tema municipal, porque al final cuando se toca el FODES, se toca al verdadero pueblo salvadoreño”, puntualizó Durán sobre las consecuencias que tendrán estos cambios para la población.