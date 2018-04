Residentes de varias colonias de Atiquizaya, Ahuachapán, exigieron ayer a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que restablezca el servicio de agua potable cuanto antes, luego de más de tres semanas de no recibirlo.

Algunas de las colonias más afectadas son Chalchapita, Las Salinas, El Tanque, Colonias Unidas, El Dante y San Esteban, mencionaron los afectados.

Explicaron que si bien nunca han recibido el servicio las 24 horas sabían a qué horas comenzaba a caer en los grifos, pero desde hace tres semanas no han obtenido ni una sola gota.

“Realmente esto es una calamidad, ANDA no resuelve nada. Dijeron que no íbamos a tener agua solo 15 días porque iban a limpiar los pozos, pero eso fue hace varios días y aún no tenemos agua”, comentó Ana Patricia Campos, residente de Colonias Unidas.

La mujer añadió que debido a la carencia del líquido han tenido que comprar barriles y esperar que alguna pipa llegue hasta la zona para poder abastecerse. “Cada barril anda costando entre $10 y $12, además de eso nos vienen a vender la barrilada de agua a $2 y eso significa un gasto extra para nuestros bolsillos”, añadió la afectada.

Marcos Antonio Mendoza, habitante del barrio Las Salinas, expresó que a pesar de encontrarse desabastecidos, los recibos del servicio continúan llegando sin ningún tipo de disminuciones.

“Los recibos siguen viniendo a tiempo y cobrando como si tuviéramos agua todo el día y desde hace más de tres semanas que no nos cae ni una sola gota, esto es totalmente repudiable jugar con la salud y el derecho que tenemos a una vida digna”, comentó.

Añadió que en algunas ocasiones ANDA envía dos pipas de agua para todo el municipio, lo cual resulta insuficiente.

En la colonia El Tanque, donde se localizan algunos pozos que abastecen de agua a la mayor parte del municipio, residentes manifestaron que hace algunos días la maquinaria de ANDA que se encontraba en el lugar ha dejado de laborar. “Desde hace varios días las personas que estaban supuestamente haciéndolo (limpiar los pozos) se fueron”, dijo un vecino.