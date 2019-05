"Es una decisióndel BID decidir con quién trabaja"

H ablar con Vanda Pignato es complicado debido a que se encuentra actualmente en arresto domiciliar, investigada por supuestos delitos de corrupción ligados a su exesposo el expresidente Mauricio Funes. Pero la ex primera dama de la república accedió a responder interrogantes de LA PRENSA GRÁFICA ligadas a la Fundación Plenus vía correo electrónico y con la mediación de sus abogados, quienes fueron el enlace para que ella diera su punto de vista sobre el tema.

La secretaria de Inclusión Social se refirió a las investigaciones de la Fiscalía y confirmó que Plenus ha trabajado de la mano con el BID elaborando herramientas "parecidas" a las de Ciudad Mujer, pero que depende de cada país el nombre final del proyecto.

¿Qué opinión tiene de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República por un presunto lavado de activos, relacionados a la cantidad de $675,000 invertidos en Ciudad Mujer?

No tengo ninguna información sobre la investigación que usted señala, por lo que no puedo dar respuesta. Y según entiendo esos procesos tienen reserva de ley.

¿Desde cuándo funciona la Fundación Plenus y por qué decide crearla?

Decidimos crear Plenus, una fundación sin fines de lucro, para promover la inclusión social de las mujeres e impulsar el conocimiento y las políticas públicas con enfoque de género, que aportaran al avance de los derechos de las mujeres en la región.

¿Cuál ha sido hasta hoy el trabajo de Plenus en cuanto al proyecto Ciudad Mujer y su relación con la SIS?

La Fundación Plenus no ha tenido ningún tipo de trabajo o relación con la Secretaría de Inclusión Social, ya sea vinculado al programa Cuidad Mujer o cualquier otra área.

¿Cómo se dio entonces la posibilidad de que Plenus trabajara de la mano con el BID para promover Ciudad Mujer en el extranjero? ¿En cuántos países trabajan juntos?

En este punto hay que aclarar tres cosas. En primer lugar, la fundación, como cualquier otra, podía legalmente trabajar con cualquier organismo nacional o internacional con los que se compartiera objetivos y fines comunes. Tanto el BID como Plenus tenían, como objetivo común, la promoción de la igualdad entre los géneros y el desarrollo inclusivo de las mujeres en la región.

En segundo lugar, la fundación estableció una relación con el BID para promover el impulso de un sistema integrado de servicios para el empoderamiento de las mujeres, no en concreto de Ciudad Mujer. En tercer lugar, actualmente Plenus no está en funcionamiento, por lo que no se está trabajando en ningún país.

¿Cuánto ha cobrado la Fundación Plenus por las consultorías y los manuales realizados con el BID en países como República Dominicana, relacionados con el proyecto de Ciudad Mujer?

Por mi actual situación (arresto domiciliar), en este momento no tengo acceso a los archivos documentales de la fundación sobre los montos que fueron otorgados por el BID para distintas colaboraciones con la fundación, por lo que no puedo dar el dato en este momento. Nuevamente insisto que la fundación no relacionó las consultorías y sus productos al programa Cuidad Mujer, sino a un sistema de prestación de servicios. El nombre que finalmente cada país decidiera darle al sistemas de servicios propuesto no estaba en manos de la fundación.

Siendo también secretaria de Inclusión Social y teniendo a funcionarios de la SIS y varios familiares de funcionarios de la SIS en la directiva de la Fundación Plenus, ¿considera usted que hay un conflicto de intereses en los trabajos que han realizado relacionados con Ciudad Mujer?

No hay conflicto de interés alguno, ni ético ni legal. Aparte de mi persona ningún funcionario de la SIS formó parte en la Junta Directiva de Plenus nunca realizó una trabajo para la SIS o para el Programa Cuidad Mujer. Ningún miembro de la junta directiva fue empleado o consultor de la fundación, ni recibió beneficios de cualquier naturaleza, incluida mi propia persona.

¿Por qué ha sido necesario que la Fundación Plenus sea la que trabaje directamente con el BID el proyecto de Ciudad Mujer en el extranjero y no la Secretaría de Inclusión Social?

La Fundación Plenus no ha trabajado el proyecto Ciudad Mujer, sino la promoción de conocimientos y políticas públicas orientadas a desarrollar sistemas de atención a mujeres, entre otros aspectos. Finalmente es una decisión soberana del BID la selección de proyectos e instituciones con las cuales ejecutar sus proyectos.

Desde el año 2011 ha sido la SIS la que, en el marco de sus competencias, ha desarrollado una intensa actividad para promover las bondades del programa Cuidad Mujer en una diversidad de países como Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, España, Japón, India, Catar, entre otros. Con los países que mostraron mayor interés se suscribieron acuerdos de cooperación entre la SIS y las correspondientes instituciones gubernamentales de dichos países, brindando asistencias técnicas.

¿Considera ético que varias herramientas y actividades que ofrece Plenus se hagan con información, material, bienes y fondos de la SIS?

Esa afirmación es carente de veracidad. Plenus nunca utilizó materiales, bienes ni fondos de la SIS para desarrollar su trabajo. Respecto a la información sobre Ciudad Mujer, la misma es pública y se encuentra disponible en la página web del programa, así como en la página web del Gobierno Abierto y la misma puede ser utilizada por cualquier persona natural o jurídica para cualquier fin, ya sea académico, laboral, periodístico o investigativo.