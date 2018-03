“Es una falta de respeto con Dios": Feligreses sobre orden de desalojar templo

Lee también

Los fieles que acuden a la parroquia San José del cantón La Montañita, en el municipio de Alegría, afirman que una resolución de parte de la Cámara de la Segunda Sección de Oriente de Usulután les manda a desalojar el inmueble ya que le pertenece a un privado y no a la comunidad católica.Esto a pesar que en un primer momento el Juzgado de Primera Instancia de Santiago de María determinó que la comunidad era propietaria del terreno; sin embargo, los supuestos dueños apelaron la decisión y la Cámara mandó a desalojar este mes el templo católico.“Es una falta de respeto con Dios, esta iglesia tiene 102 años de estar aquí y no nos pueden venir a despojar de lo que nos pertenece”, dijo José Guerrero.El sacerdote Selvin Joya reconoce que no tienen una escritura de propiedad formal, debido a que cuando les fue donado el terreno por José Benito Barrios no lo reportaron legalmente, pero sí cuentan con documentos, como actas de bautismos y matrimonios, que datan de 1917 y 1922.“No existe el tiempo que tenemos de poseerla, pero tenemos documentos que están en el archivo parroquial lo que comprueba que pertenece el terreno a la iglesia. Ellos (supuestos propietarios) tendrán la escritura, pero jamás han tenido posesión. Desde inicios de siglo pasado está la iglesia y esta familia no existía en el lugar”, argumentó el sacerdote.Por su parte Cindy Benítez, nieta de la supuesta propietaria del terreno, mencionó que en 2014 hubo una audiencia entre ambas partes para conciliar, pero aseguró que la iglesia no quiso pagar ningún costo por el terreno.Ella cuenta con un documento en el cual existe una constancia de inscripción por traspaso de herencia con fecha de diciembre de 2007.Adrián Díaz, delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Usulután, expresó que apoyarán a la Iglesia, buscando que haya una conciliación entre ambas partes.La Iglesia interpondrá una apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se revise el fallo de la Cámara de la Segunda Sección de Oriente de UsulutánEl Obispo William Iraheta dijo que lucharán por lo que consideran es justo, pero que respetarían la decisión de la CSJ.